Fallece el Dr. René Roberto Rubinos Ruíz, eminente ortopédico cubano

Vídeos relacionados:

El reconocido ortopédico cubano y profesor universitario René Roberto Rubinos Ruíz falleció el domingo pasado último en La Habana, según informó la Clínica Central Cira García, donde trabajó por más de dos décadas y dejó una profunda huella profesional y humana.

“La noticia es de las que nunca se quisieran dar. El dolor es profundo y embarga al colectivo de nuestra Clínica. En la tarde de hoy ha fallecido el Dr. René Roberto Rubinos Ruíz, profesor de profesores, una autoridad de la Ortopedia cubana”, expresó la institución médica en un mensaje de despedida publicado en redes sociales.

Captura Facebook / Clínica Central Cira García

Rubinos, según su currículum vítae, fue uno de los ortopédicos más destacados del país, con más de medio siglo de trayectoria en el sistema de salud.

Graduado de la Universidad de La Habana en 1972, alcanzó el II grado de la especialidad de Ortopedia y Traumatología en 1988, y fue profesor auxiliar de la misma disciplina en esa casa de altos estudios.

Durante su extensa carrera trabajó en instituciones de referencia como el Hospital Ortopédico “Frank País” y el Hospital “Hermanos Ameijeiras”, donde fue jefe de la sección de Cirugía de Columna.

Lo más leído hoy:

Además, representó a Cuba en misiones médicas en Tanzania y Yemen, y fue consultor internacional en Argentina y España.

Su experiencia en cirugía de columna y cadera, con más de 4,000 pacientes operados, lo convirtió en una de las mayores autoridades en su campo.

Miembro de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología, de la Sociedad Internacional de Ortopedia y Traumatología (SICOT) y de la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía, Rubinos Ruiz participó en más de 200 eventos científicos nacionales e internacionales en países como Estados Unidos, Francia, México, España, Alemania y Argentina.

En 2019, la Clínica Central Cira García le rindió homenaje en su sitio web al acogerse a la jubilación tras más de 50 años de ejercicio.

En aquel reconocimiento, la institución destacó su papel en el desarrollo de la cirugía espinal en Cuba, su rigor profesional y su carácter exigente, que lo convirtió en “profesor de profesores” para varias generaciones de especialistas.

“Figura difícil, fuerte y recto de carácter, como quien sabe lo que sabe puede serlo. Si los que no somos de su mundo de ciencia aprendimos tanto de él, cuánto no lo van a extrañar sus discípulos. Muchas gracias, Maestro”, concluyó el emotivo mensaje de despedida publicado por la clínica habanera.

Durante 2025, el sector sanitario cubano ha enfrentado múltiples pérdidas de profesionales dentro y fuera de la isla.

Entre ellas, el fallecimiento del doctor Asiel Pérez Rocillo, especialista en Medicina Familiar que murió de forma repentina en México, ha generado conmoción entre colegas y funcionarios, mientras se tramitaba la repatriación de su cuerpo y se brindaba apoyo a sus familiares.

Pérez formaba parte del contingente de más de 3,000 profesionales de salud exportados por el régimen cubano. Su muerte fue confirmada por la embajada de Cuba en ese país.

En Santa Clara, la comunidad médica despidió al intensivista Armando Caballero López, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de los cuidados intensivos en Cuba.

La noticia de su fallecimiento se conoció en mayo, y provocó un homenaje multitudinario donde se destacó su vocación, ética profesional y su legado como educador de generaciones de médicos.

El Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” y autoridades provinciales encabezaron el tributo, mientras el pueblo villaclareño mostró su respeto en una jornada que combinó solemnidad y gratitud.

Días atrás, la ciudad de Baracoa lamentó la muerte de la doctora Orlaida Matos Urgellés, quien perdió la vida tras una afección cerebrovascular.

Su entrega profesional, especialmente en el hospital municipal de la localidad, fue recordada por colegas y pacientes que la describieron como una médica cercana y comprometida.

Otro caso que estremeció a la comunidad médica fue el de Leandro Elías Rodríguez, un joven profesional cubano que murió en un trágico accidente de tránsito mientras trabajaba en Ecuador.

Con apenas 37 años, ejercía como ecografista y atendía en varias localidades de la provincia de Esmeraldas. Su fallecimiento dejó consternados a residentes locales y a la comunidad cubana en el exterior, como se refleja en el homenaje que recibió en la funeraria de Quinindé.

Preguntas Frecuentes sobre el Legado del Dr. René Roberto Rubinos Ruíz