La Embajada de Estados Unidos afirmó que Cuba puede adquirir alimentos, medicamentos y equipamiento médico sin restricciones por parte de Washington, desmintiendo el discurso oficial de La Habana que atribuye al “bloqueo” la falta de insumos básicos.

Según la declaración, desde hace décadas las leyes y regulaciones estadounidenses permiten explícitamente esas exportaciones hacia la isla.

El comunicado añade que las limitaciones financieras y comerciales estadounidenses a determinadas transacciones —vinculadas a entidades controladas por los servicios de seguridad cubanos— no impiden que Cuba compre productos extranjeros a través de terceros países.

En otras palabras, el marco regulatorio no bloquea la compra internacional de comida, medicinas ni equipos, como sostiene reiteradamente el Gobierno cubano.

"Las restricciones estadounidenses a ciertas transacciones entre ciudadanos estadounidenses y ciertas entidades en Cuba (propiedad o controladas por los servicios de seguridad) no prohíben la venta de productos extranjeros a Cuba desde terceros países", explicó la sede consular.

La representación diplomática calificó de “discursos falsos” los argumentos del régimen que responsabilizan a Estados Unidos por el desabastecimiento sanitario.

Aseguró además que, cuando diplomáticos y congresistas estadounidenses han ofrecido facilitar la adquisición de suministros y equipos médicos, La Habana ha rechazado la ayuda y optado por mantener la narrativa de victimismo.

La nota de la Embajada se produce en un contexto de crisis sanitaria y falta de medicamentos reportada por ciudadanos y profesionales de la salud en la isla, un terreno donde el Gobierno suele atribuir el deterioro a las sanciones.

La aclaración estadounidense, sin embargo, insiste en que no existen trabas legales para que Cuba compre en el mercado internacional esas categorías de productos.

La declaración deja en la cancha del Gobierno cubano explicar por qué persisten los desabastecimientos si existen vías legales para adquirir insumos esenciales.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el embargo de Estados Unidos causó al país daños valorados en 7.556 millones de dólares en 2024, según cálculos oficiales.

Rodríguez afirmó que, de no existir esa política, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes habría crecido un 9,2% el pasado año.

Aunque el gobierno insiste en atribuir la crisis al embargo estadounidense, economistas independientes subrayan que el deterioro se explica también por la baja productividad, el déficit fiscal creciente, la falta de inversión extranjera y un modelo centralizado incapaz de generar divisas de forma sostenible.

Eso sin contar la corrupción achacada el régimen: una investigación reciente reveló que GAESA, conglomerado militar cubano, acumula más de 18,000 millones de dólares mientras la población enfrenta escasez.

