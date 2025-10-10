Vídeos relacionados:
La Embajada de Estados Unidos afirmó que Cuba puede adquirir alimentos, medicamentos y equipamiento médico sin restricciones por parte de Washington, desmintiendo el discurso oficial de La Habana que atribuye al “bloqueo” la falta de insumos básicos.
Según la declaración, desde hace décadas las leyes y regulaciones estadounidenses permiten explícitamente esas exportaciones hacia la isla.
El comunicado añade que las limitaciones financieras y comerciales estadounidenses a determinadas transacciones —vinculadas a entidades controladas por los servicios de seguridad cubanos— no impiden que Cuba compre productos extranjeros a través de terceros países.
En otras palabras, el marco regulatorio no bloquea la compra internacional de comida, medicinas ni equipos, como sostiene reiteradamente el Gobierno cubano.
"Las restricciones estadounidenses a ciertas transacciones entre ciudadanos estadounidenses y ciertas entidades en Cuba (propiedad o controladas por los servicios de seguridad) no prohíben la venta de productos extranjeros a Cuba desde terceros países", explicó la sede consular.
La representación diplomática calificó de “discursos falsos” los argumentos del régimen que responsabilizan a Estados Unidos por el desabastecimiento sanitario.
Aseguró además que, cuando diplomáticos y congresistas estadounidenses han ofrecido facilitar la adquisición de suministros y equipos médicos, La Habana ha rechazado la ayuda y optado por mantener la narrativa de victimismo.
La nota de la Embajada se produce en un contexto de crisis sanitaria y falta de medicamentos reportada por ciudadanos y profesionales de la salud en la isla, un terreno donde el Gobierno suele atribuir el deterioro a las sanciones.
La aclaración estadounidense, sin embargo, insiste en que no existen trabas legales para que Cuba compre en el mercado internacional esas categorías de productos.
La declaración deja en la cancha del Gobierno cubano explicar por qué persisten los desabastecimientos si existen vías legales para adquirir insumos esenciales.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el embargo de Estados Unidos causó al país daños valorados en 7.556 millones de dólares en 2024, según cálculos oficiales.
Rodríguez afirmó que, de no existir esa política, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes habría crecido un 9,2% el pasado año.
Aunque el gobierno insiste en atribuir la crisis al embargo estadounidense, economistas independientes subrayan que el deterioro se explica también por la baja productividad, el déficit fiscal creciente, la falta de inversión extranjera y un modelo centralizado incapaz de generar divisas de forma sostenible.
Eso sin contar la corrupción achacada el régimen: una investigación reciente reveló que GAESA, conglomerado militar cubano, acumula más de 18,000 millones de dólares mientras la población enfrenta escasez.
Preguntas frecuentes sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el embargo
¿Puede Cuba comprar alimentos y medicinas a Estados Unidos?
Sí, Cuba puede adquirir alimentos, medicamentos y equipamiento médico sin restricciones por parte de Washington. Según la Embajada de Estados Unidos, las leyes y regulaciones estadounidenses permiten explícitamente estas exportaciones hacia la isla. Las restricciones financieras y comerciales aplican a determinadas transacciones vinculadas a entidades controladas por los servicios de seguridad cubanos, pero no impiden la compra de productos extranjeros a través de terceros países.
¿Qué argumenta el gobierno cubano respecto al embargo estadounidense?
El gobierno cubano atribuye la falta de insumos básicos y los problemas económicos al embargo estadounidense, al que llama "bloqueo". El canciller Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que el embargo causó daños valorados en 7.556 millones de dólares en 2024. Según el régimen, de no existir esta política, el PIB de Cuba habría crecido un 9,2% en el último año. Sin embargo, economistas independientes señalan que el deterioro económico también se debe a la baja productividad, el déficit fiscal creciente, la falta de inversión extranjera y un modelo centralizado incapaz de generar divisas de forma sostenible.
¿Por qué persiste el desabastecimiento en Cuba si puede comprar productos en el extranjero?
La Embajada de Estados Unidos sostiene que no existen trabas legales para que Cuba compre en el mercado internacional productos esenciales. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene que el embargo complica las transacciones financieras y comerciales. Las críticas apuntan a que la baja eficiencia económica, la falta de reformas estructurales y la corrupción dentro del régimen contribuyen significativamente al desabastecimiento en la isla.
¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar cubano que acumula más de 18,000 millones de dólares. Mientras la población enfrenta escasez, GAESA se beneficia de fondos públicos y controla gran parte de la economía cubana. Este conglomerado es un ejemplo de cómo el régimen prioriza los intereses de la élite sobre las necesidades sociales, destinando una gran parte de la inversión a sectores como el turismo, en lugar de salud o educación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.