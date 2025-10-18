Régimen intenta minimizar protesta en Baire y la presenta como un “intercambio con las autoridades”

El gobierno acusó a usuarios externos de “manipular” la situación y negó que se tratara de una manifestación.

El régimen cubano intentó restar importancia a la protesta protagonizada por vecinos de Baire, en el municipio santiaguero de Contramaestre, y afirmó que se trató de un “intercambio” entre las autoridades locales y la población afectada por los apagones.

Al respecto, la página oficialista Héroes del Moncada, publicó este viernes una nota en su perfil de Facebook, mediante la cual intentó minimizar el hecho ocurrido anoche en la localidad de Baire, donde varios vecinos salieron a las calles para mostrar su hartazgo por los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua potable que golpean a la población oriental desde hace semanas.

Asimismo, las personas salieron a las calles a pedir libertad, al tiempo que se escucharon expresiones contra el gobierno como "¡Abajo Díaz-Canel!".

Según la versión difundida por medios del régimen, “las máximas autoridades de la localidad acudieron al lugar y respondieron las interrogantes del pueblo”.

Asimismo, alegaron, explicaron la “problemática real existente con el servicio eléctrico” y apelaron a la “comprensión colectiva” ante una situación que, aseguran, se trabaja por solucionar.

El texto insistió en que tras ese supuesto diálogo “regresaron la tranquilidad y la calma que siempre han caracterizado al territorio”.

Asimismo, acusó a usuarios “en su mayoría desde el exterior” de intentar “manipular y politizar la situación”.

Mientras tanto, en redes sociales circulan videos y publicaciones que muestran a vecinos de Baire gritando consignas y reclamando soluciones ante los cortes eléctricos, en una nueva muestra del creciente descontento popular con la crisis multisistémica que vive el país.

Las personas que protestaban eludieron los controles policiales al no usar la vía principal, moviéndose por las calles secundarias (Avenidas 8 y 4). Una vez en el Parque Central de Baire, hicieron oír sus consignas frente a la estación de Policía y la casa del presidente del Consejo Popular.

Simultáneamente, el régimen utilizó su táctica habitual de cortar el servicio de internet en toda la zona para obstaculizar la difusión de la protesta, aunque la conectividad se recuperó a los 30 minutos, momento en que los residentes pudieron compartir sus testimonios en redes.

