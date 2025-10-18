Régimen intenta minimizar protesta en Baire y la presenta como un “intercambio con las autoridades”

El régimen cubano intentó restar importancia a la protesta protagonizada por vecinos de Baire, en el municipio santiaguero de Contramaestre, y afirmó que se trató de un “intercambio” entre las autoridades locales y la población afectada por los apagones.
Al respecto, la página oficialista Héroes del Moncada, publicó este viernes una nota en su perfil de Facebook, mediante la cual intentó minimizar el hecho ocurrido anoche en la localidad de Baire, donde varios vecinos salieron a las calles para mostrar su hartazgo por los apagones, la escasez de alimentos y la falta de agua potable que golpean a la población oriental desde hace semanas.
Asimismo, las personas salieron a las calles a pedir libertad, al tiempo que se escucharon expresiones contra el gobierno como "¡Abajo Díaz-Canel!".
Según la versión difundida por medios del régimen, “las máximas autoridades de la localidad acudieron al lugar y respondieron las interrogantes del pueblo”.
Asimismo, alegaron, explicaron la “problemática real existente con el servicio eléctrico” y apelaron a la “comprensión colectiva” ante una situación que, aseguran, se trabaja por solucionar.
El texto insistió en que tras ese supuesto diálogo “regresaron la tranquilidad y la calma que siempre han caracterizado al territorio”.
Asimismo, acusó a usuarios “en su mayoría desde el exterior” de intentar “manipular y politizar la situación”.
Mientras tanto, en redes sociales circulan videos y publicaciones que muestran a vecinos de Baire gritando consignas y reclamando soluciones ante los cortes eléctricos, en una nueva muestra del creciente descontento popular con la crisis multisistémica que vive el país.
Las personas que protestaban eludieron los controles policiales al no usar la vía principal, moviéndose por las calles secundarias (Avenidas 8 y 4). Una vez en el Parque Central de Baire, hicieron oír sus consignas frente a la estación de Policía y la casa del presidente del Consejo Popular.
Simultáneamente, el régimen utilizó su táctica habitual de cortar el servicio de internet en toda la zona para obstaculizar la difusión de la protesta, aunque la conectividad se recuperó a los 30 minutos, momento en que los residentes pudieron compartir sus testimonios en redes.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Baire y la respuesta del régimen cubano
¿Qué motivó las protestas en Baire?
Las protestas en Baire fueron motivadas por los apagones prolongados, la escasez de alimentos y la falta de agua potable que han afectado a la población oriental de Cuba durante semanas. Los vecinos de Baire salieron a las calles para expresar su descontento y exigir soluciones al gobierno, gritando consignas como "¡Abajo Díaz-Canel!" y pidiendo libertad.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a estas protestas?
El régimen cubano ha intentado minimizar las protestas, presentándolas como un "intercambio" entre las autoridades y la población. Sin embargo, ha recurrido a tácticas represivas como cortar el acceso a internet para evitar la difusión de imágenes y testimonios de las manifestaciones. Simultáneamente, ha acusado a usuarios desde el exterior de manipular y politizar la situación.
¿Cuál ha sido el impacto de las protestas en la comunidad de Baire?
Las protestas en Baire han evidenciado el creciente descontento popular con la crisis económica y multisistémica que enfrenta Cuba. A pesar de los esfuerzos del régimen por silenciar el descontento, los testimonios y videos compartidos en redes sociales muestran a un pueblo que ha perdido el miedo y que exige mejores condiciones de vida.
¿Qué medidas ha adoptado el gobierno para enfrentar la crisis que ha desatado estas protestas?
El gobierno cubano ha intentado controlar la narrativa de las protestas mediante la criminalización del descontento y la difusión de propaganda que presenta una imagen de calma y control. Sin embargo, no ha ofrecido soluciones reales a la crisis energética ni a la escasez de alimentos, lo que ha exacerbado el malestar social en el país.
