Una niña cubana está derritiendo corazones en TikTok después de que su escuela en Estados Unidos la reconociera como “Mejor Estudiante del Mes”, apenas tres años después de llegar al país junto a su familia.

El video, publicado por su madre en la cuenta @la.taty05, muestra el momento en que varios maestros llegan hasta su casa con carteles, regalos y aplausos para sorprenderla. La pequeña, entre risas y nervios, recibe su diploma mientras su mamá graba llena de orgullo. “Mi niña cubana con solo tres años en este país y ganó el reconocimiento de mejor estudiante del mes”, escribió la madre en el video, que ya acumula más de 24 mil me gusta y cientos de mensajes de felicitación.

Los comentarios no tardaron en llenar el post de cariño y orgullo. “Es que en Cuba se estudia más que aquí y los niños que llegan están más avanzados”, comentó una usuaria. Otra madre añadió: “Mi hija, con apenas un año en Estados Unidos, se graduó con honores de la High School”.

También hubo quienes aplaudieron el logro como reflejo del esfuerzo y la disciplina de los niños cubanos. “Aquí sí se premia el trabajo duro. Muchas felicidades para tu niña”, escribió otra seguidora, en un mensaje que superó las 500 reacciones.

En medio de tanto cariño, el orgullo cubano se hizo sentir fuerte. “Qué linda, qué orgullo que sea cubana”, “Arriba Cuba, estos son los logros que me enorgullecen como cubano” o “Ella no vino a jugar”, fueron solo algunas de las frases que inundaron la sección de comentarios.

El video, además de tierno, refleja lo que viven miles de familias que comienzan de cero fuera de la Isla: esfuerzo, adaptación y ganas de salir adelante.

Una historia sencilla, pero inspiradora, que recuerda que el talento y los sueños —cuando se mezclan con amor y perseverancia— no conocen fronteras.

