Cubano Adrián Morejón hace historia con su primera victoria en postemporada

El lanzador Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, consiguió la victoria en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional (NLWC) ante los Cubs de Chicago (3-0), convirtiéndose en el segundo pitcher nacido en Cuba más joven en lograr un triunfo en postemporada de las Grandes Ligas.
Morejón, de 26 años, lanzó 2.1 innings perfectos, sin permitir hits ni carreras, con una velocidad máxima de 99.2 MPH, consolidándose como pieza clave en el bullpen de su equipo, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
Tras este valioso resultado, que dejó a su equipo con vida para un tercer y decisivo encuentro, el lanzallamas zurdo solo es superado por Liván Hernández como el cubano más joven en celebrar un triunfo en playoffs.
La sólida actuación de Morejón llega en un momento crucial de la serie, y lo coloca en una lista selecta de pitchers cubanos que han brillado en escenarios de octubre, dominando a la ofensiva rival con potencia y control.
Preguntas frecuentes sobre Adrián Morejón y su desempeño en la MLB
¿Qué logro reciente alcanzó Adrián Morejón en la postemporada de la MLB?
Adrián Morejón consiguió su primera victoria en postemporada al ganar el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional con los Padres de San Diego ante los Cubs de Chicago. Esta victoria lo convierte en el segundo pitcher nacido en Cuba más joven en lograr un triunfo en postemporada de las Grandes Ligas, solo superado por Liván Hernández.
¿Cómo ha sido el desempeño de Adrián Morejón en la temporada 2025 de la MLB?
En la temporada 2025, Adrián Morejón se ha consolidado como el relevista cubano con más victorias en una temporada de Grandes Ligas, superando una marca que llevaba vigente desde 1967 con un total de 13 triunfos. Su efectividad en el montículo y su capacidad para dominar momentos críticos lo han colocado en la élite de los relevistas de la MLB.
¿Qué papel ha jugado Adrián Morejón en el equipo de los Padres de San Diego?
Adrián Morejón ha sido una pieza clave en el bullpen de los Padres de San Diego, aportando consistencia y resultados positivos. Su desempeño ha sido crucial para el equipo, especialmente en situaciones de alta presión, lo que lo convierte en uno de los brazos más valiosos de la temporada.
¿Qué impacto ha tenido Adrián Morejón en el béisbol cubano?
Adrián Morejón ha escrito una nueva página para el béisbol cubano al romper récords históricos y destacarse en la MLB. Su éxito refuerza la presencia cubana en las Grandes Ligas y lo proyecta como un referente de una nueva generación de lanzadores antillanos, inspirando a otros jugadores de la isla a seguir sus pasos en la élite del béisbol profesional.
