Cubano Adrián Morejón hace historia con su primera victoria en postemporada

El lanzador Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, consiguió la victoria en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional (NLWC) ante los Cubs de Chicago (3-0), convirtiéndose en el segundo pitcher nacido en Cuba más joven en lograr un triunfo en postemporada de las Grandes Ligas.

Morejón, de 26 años, lanzó 2.1 innings perfectos, sin permitir hits ni carreras, con una velocidad máxima de 99.2 MPH, consolidándose como pieza clave en el bullpen de su equipo, de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Tras este valioso resultado, que dejó a su equipo con vida para un tercer y decisivo encuentro, el lanzallamas zurdo solo es superado por Liván Hernández como el cubano más joven en celebrar un triunfo en playoffs.

La sólida actuación de Morejón llega en un momento crucial de la serie, y lo coloca en una lista selecta de pitchers cubanos que han brillado en escenarios de octubre, dominando a la ofensiva rival con potencia y control.

