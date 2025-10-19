Elián González afirma que en la Cuba de antes de 1959 no existían grandes artistas ni deportistas

El diputado Elián González Brotons afirmó que en la Cuba de antes de 1959 no existían grandes artistas ni deportistas, al defender los supuestos avances de la Revolución en materia cultural y deportiva.

De acuerdo con el también propagandista del régimen en la isla, todo lo que hoy el pueblo cubano reconoce como identidad cultural y orgullo deportivo fue posible únicamente gracias al sistema socialista.

“Si bien tenemos un pueblo talentoso, un pueblo que en su propio ADN da buenos deportistas, músicos y grandes artistas, antes del triunfo de la revolución no pasaba igual”, aseveró González en una entrevista grabada en la Ciudad de México, y divulgada por el portal oficialista Cubainformación.

Las declaraciones tuvieron lugar en el contexto del IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 9 al 12 de octubre, donde el vocero del régimen participó, en compañía de Aleida Guevara.

A juicio del también trabajador del sector de la hotelería y el turismo en la provincia de Matanzas, el pueblo de Puerto Rico, Colombia o Bolivia no es muy diferente del cubano y que también tenga el talento en su ADN.

“Pero lo que falta son los recursos para explotarlo, para hacerlo salir, para motivarlo. Y eso es lo que ha hecho la revolución con ese ADN cubano, potenciarlo, apoyarlo, darle los recursos, no grandes recursos, pero sino sí llevárselos a todos, a cada uno de los rincones. Y es lo que ha dado el respeto y el reconocimiento y la altura moral de siendo un país pequeño, poder alcanzar grandes resultados”, sostuvo.

Las declaraciones del diputado, quien también defendió la continuidad del modelo político cubano y culpó al embargo estadounidense de la crisis actual, generan controversia en redes sociales.

Numerosos usuarios recordaron que antes de que el dictador Fidel Castro (1926-2016) entrara en La Habana en 1959, la Cuba republicana había sido la cuna de una pléyade de figuras culturales y deportivas de talla mundial como Celia Cruz, Rita Montaner, Rosa Fornés, Alicia Alonso, Benny Moré, Eligio Sardiñas (Kid Chocolate), Ignacio Villa (Bola de Nieve) o José Raúl Capablanca, entre muchos otros.

El otrora niño balsero, conocido mundialmente por el caso judicial que marcó su infancia en el año 2000, insistió además en que la juventud cubana “sigue comprometida con el proyecto revolucionario”.

Asimismo, subrayó que quienes han emigrado lo han hecho fundamentalmente por motivos económicos, no políticos y que al revertirse la crisis, muchos retornarán.

Las declaraciones de González confirman las posiciones que durante décadas ha mantenido el régimen cubano con respecto a la etapa republicana (1902-1958) al presentarla como un bloque monolítico de gobiernos títeres, corrupción y fracaso, una simplificación que impide análisis complejos.

Alentada por un discurso oficial ortodoxo y dado a la censura, una parte significativa de la población cubana y en especial las nuevas generaciones, muestran un enorme desconocimiento sobre la primera mitad del siglo XX cubano, y en especial del periodo posterior a la aprobación de la Constitución de 1940, a pesar de haberse caracterizado por profundas transformaciones sociales, un mayor calado democrático y una sociedad civil más comprometida.

Justamente el jueves, en un nuevo acto de censura, el Centro Nacional de Música Popular, suspendió, a última hora, el homenaje que el grupo Teatro El Público, dirigido por Carlos Díaz, preparaba junto a la Fábrica de Arte Cubano (FAC) para conmemorar el centenario del nacimiento de Celia Cruz (1925-2003).

