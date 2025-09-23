Roberto Ferrante presume premios de Planet Records y lanza dardos en redes: "Guarden sus amenazas callejeras"

Vídeos relacionados:
El productor musical Roberto Ferrante, fundador del sello Planet Records, volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un mensaje cargado de orgullo, ironía y una aparente respuesta directa a las críticas que ha recibido en las últiMas semanas, posiblemente relacionadas con su disputa con el influencer dominicano Destino Positivo.
Junto a varias imágenes rodeado de modelos vestidas de vaqueras y sosteniendo reconocimientos de su disquera, entre ellos un botón diamante de YouTube, discos de oro y platino, Ferrante celebró los logros de su sello con una publicación que no pasó desapercibida.
"5 millones de oyentes mensuales en Spotify, 41 Discos de Platino, 43 de Oro en USA y Europa, un Botón Diamante de YouTube (y ya perdí la cuenta de los de Oro y Plata)… y aun así hay 'genios del barrio' (maleantes del bajo mundo sin un peso en el bolsillo) que siguen con su bla bla bla en las redes", escribió en Instagram.
El mensaje, que mezcla celebración con una fuerte crítica, parece estar dirigido a figuras que intentan hacerle la competencia y que, según Ferrante, presumen dinero sin respaldo real.
"Esos millones que tanto muestran no son de ustedes, son de la 'mafita musical'… y son muy poca cosa. Mientras tanto, mis ideas, mi música, mis intuiciones y mis artistas generan MUCHO MÁS y todo limpio, solo con música y además pagando impuestos orgullosamente", añadió.
El comentario finalizó con una advertencia velada: "Así que mejor guarden sus 'amenazas callejeras' y ese dinerito dudoso para cuando venga la tormenta… Porque aquí seguimos arriba, en TOTAL INDEPENDENCIA. Después de 4 décadas de éxitos, no tengo nada que agradecerle a nadie".
¿Un mensaje para Destino Positivo?
La publicación surge en medio de la tensión pública con el influencer dominicano Destino Positivo, quien recientemente anunció la creación de un nuevo sello discográfico para apoyar a artistas cubanos, proyecto que se suma a los roces que ha tenido con Ferrante.
Aunque el productor de Planet Records no menciona nombres, muchos en la industria interpretan sus palabras como una respuesta directa a los recientes movimientos de Destino Positivo y a la crítica que este ha hecho contra él y el manejo de los artistas de su disquera.
Preguntas frecuentes sobre la disputa entre Roberto Ferrante y Destino Positivo
¿Cuál es la razón de la disputa entre Roberto Ferrante y Destino Positivo?
La disputa entre Roberto Ferrante y Destino Positivo comenzó cuando el productor le dio dos strike al programa Destino Tolk en YouTube. Ferrante, fundador de Planet Records, ha sido criticado por su manejo del mercado, mientras que Destino Positivo ha lanzado su propio sello discográfico para apoyar a artistas cubanos, desafiando el dominio de Ferrante.
¿Qué logros ha alcanzado Planet Records bajo la dirección de Roberto Ferrante?
Planet Records ha acumulado 41 discos de platino y 43 de oro en USA y Europa. Además, ha recibido un Botón Diamante de YouTube y cuenta con 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que destaca su influencia en la industria musical.
¿Cuál ha sido la respuesta de Destino Positivo ante las amenazas de Roberto Ferrante?
Destino Positivo ha respondido de manera desafiante a las amenazas de Ferrante. Ha declarado que no teme las acciones legales y ha reafirmado su intención de competir con Planet Records desde su nueva sede en Miami, asegurando que su modelo de negocio favorece a los artistas cubanos.
