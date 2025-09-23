Roberto Ferrante presume premios de Planet Records y lanza dardos en redes: "Guarden sus amenazas callejeras"

Vídeos relacionados:

El productor musical Roberto Ferrante, fundador del sello Planet Records, volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un mensaje cargado de orgullo, ironía y una aparente respuesta directa a las críticas que ha recibido en las últiMas semanas, posiblemente relacionadas con su disputa con el influencer dominicano Destino Positivo.

Junto a varias imágenes rodeado de modelos vestidas de vaqueras y sosteniendo reconocimientos de su disquera, entre ellos un botón diamante de YouTube, discos de oro y platino, Ferrante celebró los logros de su sello con una publicación que no pasó desapercibida.

"5 millones de oyentes mensuales en Spotify, 41 Discos de Platino, 43 de Oro en USA y Europa, un Botón Diamante de YouTube (y ya perdí la cuenta de los de Oro y Plata)… y aun así hay 'genios del barrio' (maleantes del bajo mundo sin un peso en el bolsillo) que siguen con su bla bla bla en las redes", escribió en Instagram.

El mensaje, que mezcla celebración con una fuerte crítica, parece estar dirigido a figuras que intentan hacerle la competencia y que, según Ferrante, presumen dinero sin respaldo real.

"Esos millones que tanto muestran no son de ustedes, son de la 'mafita musical'… y son muy poca cosa. Mientras tanto, mis ideas, mi música, mis intuiciones y mis artistas generan MUCHO MÁS y todo limpio, solo con música y además pagando impuestos orgullosamente", añadió.

El comentario finalizó con una advertencia velada: "Así que mejor guarden sus 'amenazas callejeras' y ese dinerito dudoso para cuando venga la tormenta… Porque aquí seguimos arriba, en TOTAL INDEPENDENCIA. Después de 4 décadas de éxitos, no tengo nada que agradecerle a nadie".

¿Un mensaje para Destino Positivo?

La publicación surge en medio de la tensión pública con el influencer dominicano Destino Positivo, quien recientemente anunció la creación de un nuevo sello discográfico para apoyar a artistas cubanos, proyecto que se suma a los roces que ha tenido con Ferrante.

Aunque el productor de Planet Records no menciona nombres, muchos en la industria interpretan sus palabras como una respuesta directa a los recientes movimientos de Destino Positivo y a la crítica que este ha hecho contra él y el manejo de los artistas de su disquera.

