Encuentran a una persona fallecida junto a la línea del tren en Santiago de Cuba: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado este domingo junto a la línea del tren, entre el Paseo de Martí y la Avenida Patria, en Santiago de Cuba.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada informó del suceso en sus redes sociales, donde precisó que el hallazgo tuvo lugar “en un área que muchos utilizan para acortar distancia entre ambas arterias de la ciudad”.

Según relató Mayeta Labrada, efectivos policiales acordonaron el sitio y se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones, mientras decenas de curiosos se mantenían a pocos metros del cuerpo, que permaneció por un largo tiempo sin ser retirado.

Lugar en que tuvo lugar el macabro hallazgo (Fotos: Facebook/Yosmany Mayeta Labrada)

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni las causas de su muerte, y las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Fuente: Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Lo más leído hoy:

Consternación y temor entre los vecinos

La publicación generó una avalancha de comentarios de santiagueros que expresaron dolor, miedo e indignación ante otro hecho sin esclarecer en la provincia.

Muchos coincidieron en que la inseguridad en la ciudad ha aumentado, especialmente en zonas poco iluminadas o sin vigilancia.

o obstante, no está claro que el trágico desenlace haya sido como consecuencia de un hecho violento.

Algunos usuarios lamentaron profundamente la escena, pidiendo descanso eterno para la víctima y protección divina para el país.

Otros hablaron del temor creciente a salir de casa, asegurando que “ya no se está seguro ni en la puerta”.

Hubo quienes señalaron la necesidad de medidas más severas frente a la delincuencia y reclamaron una actuación más firme por parte de las autoridades.

“Hasta que no se tomen medidas duras, esto no va a parar”, se puede leer en uno de los mensajes más repetidos, mientras otros comparaban la situación con la de países con altos índices de violencia.

La falta de información oficial ha generado también confusión entre los lectores, algunos de los cuales especularon sobre la identidad del fallecido.

Otros internautas han pedido respeto hacia la víctima y prudencia en la difusión de imágenes, recordando la sensibilidad del hecho y el impacto que provoca en familiares y vecinos.

El suceso ha reavivado el debate sobre la sensación de inseguridad que atraviesaSantiago de Cuba.

Muchos señalan que en el oriente del país se percibe una escalada de hechos violentos y que la población vive en tensión ante la falta de esclarecimiento de numerosos incidentes recientes.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el hallazgo, ni se ha confirmado si el cuerpo presentaba signos de violencia.