Claudia Sheinbaum justifica el envío de petróleo mexicano a Cuba como “ayuda humanitaria”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que su gobierno envía combustible a Cuba y defendió la medida al calificarla como parte de la “ayuda humanitaria” que el país brinda a otras naciones.

Durante una conferencia de prensa difundida por la Red Nacional de Izquierda en X, Sheinbaum fue cuestionada por un periodista sobre las denuncias de congresistas estadounidenses que alertaron sobre envíos de petróleo mexicano a la isla, los cuales podrían afectar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

“¿México ha estado proporcionando combustible a Cuba? ¿Cuánto y a cambio de qué?”, preguntó el reportero.

La mandataria respondió: “Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando. Y así como... primero, la ayuda humanitaria en cualquier caso México siempre la va a dar, siempre, a Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia, el humanismo, siempre”.

Sheinbaum aseguró que los envíos de diésel a Cuba forman parte de acuerdos comerciales y humanitarios que “se realizan con transparencia”, y los comparó con el programa de contratación de médicos cubanos que trabajan en comunidades rurales mexicanas.

“Los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente. Se paga por la estancia de los médicos aquí, por necesidad de México. Durante años se cerró la formación de especialistas y generosamente vienen a apoyar”, afirmó.

De esta forma, una vez más el gobierno de México se consolida como uno de los principales patrocinadores del régimen cubano.

Respecto a las críticas del congresista de Miami que advirtió que esos envíos podrían afectar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta fue tajante:

“No, no va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos son decisiones soberanas”, subrayó.

Sheinbaum dijo que la relación bilateral con Washington “está muy bien” y destacó que Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, se reunió recientemente con el secretario de Estado estadounidense en un encuentro “amable y cordial”.

Según Sheinbaum, los temas pendientes en materia comercial “prácticamente ya están saldados”, y las reuniones sobre seguridad entre ambos países continuarán en México en las próximas semanas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado de forma significativa los envíos de petróleo y derivados a Cuba, consolidando una política energética que ha beneficiado directamente al régimen cubano.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que solo en cuatro meses se enviaron 58 cargamentos por más de 3,000 millones de dólares, tres veces más que lo despachado en los dos últimos años del sexenio de López Obrador.

Estos embarques, gestionados a través de la filial Gasolinas Bienestar, han contado incluso con el uso del buque cubano Sandino, sancionado por la OFAC estadounidense.

Pese a los riesgos diplomáticos y financieros, las operaciones continúan con regularidad, mientras la empresa estatal se niega a revelar detalles sobre pagos, montos y condiciones, alegando que se trata de un “asunto privado”.

Por otra parte, una investigación periodística reveló que el millonario programa médico carece de evaluación oficial. Ni el IMSS, ni la Secretaría de Salud ni IMSS-Bienestar han podido acreditar si los profesionales cubanos cumplen con su labor, mientras el gasto acumulado supera los 105 millones de dólares.

El dinero es transferido directamente al régimen cubano, y los médicos operan bajo condiciones denunciadas como explotación laboral y falta de garantías mínimas, sin informes sobre su desempeño, número de consultas ni localización.

