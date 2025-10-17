Claudia Sheinbaum justifica el envío de petróleo mexicano a Cuba como “ayuda humanitaria”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que su gobierno envía combustible a Cuba y defendió la medida al calificarla como parte de la “ayuda humanitaria” que el país brinda a otras naciones.
Durante una conferencia de prensa difundida por la Red Nacional de Izquierda en X, Sheinbaum fue cuestionada por un periodista sobre las denuncias de congresistas estadounidenses que alertaron sobre envíos de petróleo mexicano a la isla, los cuales podrían afectar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
“¿México ha estado proporcionando combustible a Cuba? ¿Cuánto y a cambio de qué?”, preguntó el reportero.
La mandataria respondió: “Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando. Y así como... primero, la ayuda humanitaria en cualquier caso México siempre la va a dar, siempre, a Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia, el humanismo, siempre”.
Sheinbaum aseguró que los envíos de diésel a Cuba forman parte de acuerdos comerciales y humanitarios que “se realizan con transparencia”, y los comparó con el programa de contratación de médicos cubanos que trabajan en comunidades rurales mexicanas.
“Los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente. Se paga por la estancia de los médicos aquí, por necesidad de México. Durante años se cerró la formación de especialistas y generosamente vienen a apoyar”, afirmó.
Lo más leído hoy:
De esta forma, una vez más el gobierno de México se consolida como uno de los principales patrocinadores del régimen cubano.
Respecto a las críticas del congresista de Miami que advirtió que esos envíos podrían afectar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta fue tajante:
“No, no va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos son decisiones soberanas”, subrayó.
Sheinbaum dijo que la relación bilateral con Washington “está muy bien” y destacó que Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, se reunió recientemente con el secretario de Estado estadounidense en un encuentro “amable y cordial”.
Según Sheinbaum, los temas pendientes en materia comercial “prácticamente ya están saldados”, y las reuniones sobre seguridad entre ambos países continuarán en México en las próximas semanas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado de forma significativa los envíos de petróleo y derivados a Cuba, consolidando una política energética que ha beneficiado directamente al régimen cubano.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que solo en cuatro meses se enviaron 58 cargamentos por más de 3,000 millones de dólares, tres veces más que lo despachado en los dos últimos años del sexenio de López Obrador.
Estos embarques, gestionados a través de la filial Gasolinas Bienestar, han contado incluso con el uso del buque cubano Sandino, sancionado por la OFAC estadounidense.
Pese a los riesgos diplomáticos y financieros, las operaciones continúan con regularidad, mientras la empresa estatal se niega a revelar detalles sobre pagos, montos y condiciones, alegando que se trata de un “asunto privado”.
Por otra parte, una investigación periodística reveló que el millonario programa médico carece de evaluación oficial. Ni el IMSS, ni la Secretaría de Salud ni IMSS-Bienestar han podido acreditar si los profesionales cubanos cumplen con su labor, mientras el gasto acumulado supera los 105 millones de dólares.
El dinero es transferido directamente al régimen cubano, y los médicos operan bajo condiciones denunciadas como explotación laboral y falta de garantías mínimas, sin informes sobre su desempeño, número de consultas ni localización.
Preguntas frecuentes sobre el envío de petróleo mexicano a Cuba y la política de ayuda humanitaria
¿Por qué México envía petróleo a Cuba?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó el envío de petróleo a Cuba como parte de la “ayuda humanitaria” que su país ofrece a naciones necesitadas. Estos envíos se realizan bajo acuerdos comerciales y humanitarios, según Sheinbaum, y son parte de la política humanista de México.
¿Este envío de petróleo a Cuba afecta las relaciones entre México y Estados Unidos?
Según Claudia Sheinbaum, los envíos no afectan las relaciones con Estados Unidos, ya que México es un país independiente y soberano en sus decisiones. A pesar de las críticas de congresistas estadounidenses, Sheinbaum afirma que los temas pendientes en materia comercial con Estados Unidos están prácticamente resueltos.
¿Cuáles son las críticas hacia el envío de petróleo mexicano a Cuba?
Las críticas principales se centran en que estos envíos podrían ser un subsidio encubierto al régimen cubano, afectando las finanzas de Pemex, que ya enfrenta una elevada deuda. Además, el uso de barcos sancionados por Estados Unidos, como el buque Sandino, podría acarrear riesgos diplomáticos para México.
¿Cómo se relacionan los envíos de petróleo con la contratación de médicos cubanos en México?
La contratación de médicos cubanos en México se justifica como parte de la cooperación bilateral entre ambos países. México ha contratado a estos médicos para trabajar en áreas rurales debido a la falta de especialistas. Sin embargo, hay críticas por la falta de transparencia en la evaluación de su desempeño y las condiciones laborales impuestas por el régimen cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.