Entrenador del equipo cubano de voleibol se queja: “Cobro como un maestro de primaria”

Jesús Cruz, el entrenador de la selección masculina de voleibol de Cuba, se quejó de su salario al que comparo con el de un maestro de primaria.
“Cobro como un maestro de primaria o cualquier otro docente; a pesar de ello, me esfuerzo para cumplir con mi trabajo”, dijo en entrevista para OnCuba.
El entrenador de 43 años confesó que a veces debe ir caminando hasta las instalaciones de la Escuela Cubana de Voleibol, puesto que alquilar un carro es un lujo que no se puede permitir.
Cruz también habló sobre el gesto de Wilfredo León, estrella mundial del deporte, cubano de nacimiento y hoy jugador nacionalizado polaco, de ofrecer las instalaciones de su club a los cubanos,
“Él nos consiguió el lugar donde nos alojamos durante tres noches después de la última semana de la clasificatoria. No fue gratis. Se pagó la estancia allí, pero gracias a León pudimos resolver más rápido. Además, él fue compañero de atletas como Robertlandy Simón y David Fiel cuando jugaba por Cuba. Esas relaciones no las va a perder nunca”, aseguró.
Además, se refirió a la clasificación de forma histórica a la final de la Liga de Naciones (VNL) 2025.
“El equipo ha entendido que se le puede ganar a grandes contendientes. En el ranking mundial hay un grupo de equipos que se han mantenido entre los cinco primeros en los últimos diez años, y no se puede pensar tampoco que es suficiente con que un cubano juegue bien en determinada liga. Equipos como Canadá y Argentina, de varios jugadores en Italia y Polonia, no pudieron pasar a la ronda de eliminación directa en esta VNL”, dijo al respecto.
Asimismo, se refirió al reto que supone enfrentar a cubanos nacionalizados.
“Como decía León en una entrevista, aunque él nació en Cuba, está representando otro país y tiene que hacer el trabajo. De la misma manera, a nosotros nos toca ser profesionales y explotar la debilidad del adversario, sin mirar si este surgió de la Escuela Cubana. León no va a aflojar contra nosotros, ni nosotros aflojaremos contra él”, comentó.
