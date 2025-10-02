Familiares de Daylon Fleitas reaccionan a liberación de cubana implicada en su muerte

La reciente liberación bajo fianza de Ariely Álvarez Cabrera, la cubana acusada de encubrir el asesinato de Daylon Fleitas González, ha causado profundo dolor e indignación entre los familiares del fallecido.

Fleitas, un cubano de 37 años y padre de familia residente en Hialeah, fue asesinado a inicios de agosto en un crimen que ha conmocionado a la comunidad.

“Nunca me voy a sentir bien”

Para Carmen, madre de la víctima, la excarcelación de Álvarez representa una afrenta.

“No me puedo sentir bien, nunca me voy a sentir bien”, expresó en declaraciones a Univision, tras conocer que la joven fue liberada esta semana tras pagar una fianza de 200,000 dólares.

“Muy mal, porque no es posible que siendo ella también autora del hecho, esté suelta, y mi hijo esté muerto”, añadió con visible pesar.

Su otro hijo, Marlon, también manifestó su frustración ante la medida judicial: “No es fácil ver que la cómplice del asesinato de mi hermano esté en la calle”.

Y sentenció: “Eso no tiene nombre. A mí y a mi mamá nos quitaron una parte de la vida de nosotros”.

La familia considera que la justicia está fallando en su deber.

“Pido a las autoridades que cooperen con este caso, que tienen que tomar decisiones muy serias con ella también, porque ella es cómplice de este caso también”, concluyó Carmen, quien reveló que aún están preparando las honras fúnebres para su hijo, fallecido hace casi dos meses.

Una liberación que desata polémica

Ariely Álvarez Cabrera, de 27 años, fue extraditada recientemente desde México y enfrenta cargos por complicidad en el encubrimiento de un asesinato y manipulación de evidencia física.

A pesar de los graves señalamientos, logró pagar la fianza impuesta por la corte de Miami-Dade y quedó bajo arresto domiciliario, con monitoreo por GPS y un toque de queda establecido entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.

La jueza Mindy S. Glazer, al revisar el expediente del caso, recordó que Álvarez “se llevó al coacusado después de que este ocultara el cuerpo de la víctima” y decidió mantener la fianza original de 200,000 dólares: 100,000 por cada cargo.

Las autoridades aún buscan activamente a Alfredo Carballo González, pareja de Álvarez y presunto autor material del asesinato.

Mientras tanto, la familia de Daylon Fleitas exige justicia plena. Para ellos, la liberación de Álvarez representa un paso atrás en el camino hacia la justicia.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso del Asesinato de Daylon Fleitas