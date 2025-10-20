"Un refrigerador lleno no representa a un pueblo": influencer cubana estalla contra la falsedad en redes

La actriz e influencer cubana Eileen Morales compartió en TikTok un contundente mensaje dirigido a quienes, desde Cuba, muestran refrigeradores repletos de comida.

“Hay una nueva moda en Cuba, cubanos mostrando refrigeradores llenos de comida, cositas bonitas, como si esa fuera la realidad de todo un país, pero esa no es la realidad del cubano. La realidad del cubano es hambre, miseria, necesidad, dictadura”, dijo @lacubanatiktok en el vídeo.

La artista aseguró que estas publicaciones forman parte de una estrategia que busca maquillar la situación en la isla. “Un refrigerador lleno no representa un pueblo, y mucho menos borra décadas de miseria implantadas por un régimen que ha aplastado toda la libertad”, afirmó.

Morales defendió a los cubanos que denuncian la situación del país desde el exilio y rechazó que sus críticas respondan al odio o la envidia: “Los cubanos que salimos de la isla y hablamos de Cuba no lo hacemos por odio a nuestra tierra, al contrario, la amamos, pero queremos que se sepa la verdad. No romanticen más la dictadura cubana”.

La influencer también cuestionó el papel de quienes contribuyen a difundir una imagen irreal de bienestar: “Si ustedes de la isla cárcel van a seguir mostrando sus mentiras, nosotros desde la libertad vamos a decir la verdad”.

El mensaje de Morales llega en medio de una ola de videos virales en TikTok sobre el contenido de los refrigeradores en Cuba, un fenómeno que ha generado reacciones encontradas.

Lo más leído hoy:

Una de las publicaciones más comentadas fue la de la creadora @enifita, quien mostró un refrigerador lleno de productos importados, dulces y bebidas. Su video desató críticas por exhibir un nivel de vida inalcanzable para la mayoría de los cubanos, que enfrentan escasez y precios elevados de los alimentos. En contraste, la usuaria @soy_thalyholguin compartió un video mostrando su refrigerador casi vacío, con apenas unos aguacates, mayonesa y cuatro salchichas, reflejando la crisis alimentaria en la isla.

Otra creadora, @anita.cubana6, también se hizo viral semanas atrás al denunciar la escasez y los apagones que agravan la conservación de los alimentos.

“Muchas personas se levantan y no tienen nada que comer y se acuestan con su barriga vacía. El día a día de los cubanos se resume a un solo objetivo: qué voy a comer hoy”, dijo en su video.

Las publicaciones de estas creadoras ilustran las dos caras de la vida en Cuba: la de unos pocos que pueden mostrar refrigeradores llenos y la de una mayoría que enfrenta escasez y hambre.

El video de Eileen Morales se suma a las voces que denuncian el intento del régimen cubano de maquillar la crisis mostrando una normalidad inexistente. Su mensaje, difundido ampliamente en redes, reaviva el debate sobre la autenticidad, la censura y la desigualdad que atraviesan el día a día en la isla.

Preguntas Frecuentes sobre la Situación Alimentaria y Social en Cuba