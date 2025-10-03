¡La mayoría de cubanos no lo han probado! Sorprende al cocinar este lujo gastronómico en su casa en la isla

Una cubana compartió en TikTok el platillo que preparó en su casa en la isla: una langosta fresca, un alimento que en el contexto cubano actual resulta un verdadero lujo.

“Esto fue lo que comí hoy viviendo en Cuba”, escribió en la descripción del video, donde se le ve limpiando y cocinando el marisco. La joven aclaró que no es algo común en su mesa y que se trató de un golpe de suerte:

“Por supuesto, mi amor, que esto no se come todos los días porque esto es totalmente un lujo. Tuvimos la suerte y la dicha de que se la regalaron a mi esposo en el trabajo y había que prepararla”, explicó mientras mostraba cómo la cocinaba.

En el video, la mujer describe que decidió preparar la langosta “enchilada”, con un sofrito a base de puré de tomate y especias, que luego puso a cocinar a fuego medio. El plato lo acompañó con arroz blanco, como es costumbre en la mayoría de los hogares cubanos.

La publicación generó reacciones entre usuarios que resaltaron lo inusual que resulta en la Cuba de hoy disfrutar de este producto, cuya exportación está controlada por el Estado y cuyo acceso en el mercado nacional resulta prohibitivo para la mayoría de los cubanos.

