¡La mayoría de cubanos no lo han probado! Sorprende al cocinar este lujo gastronómico en su casa en la isla

Una cubana compartió en TikTok el platillo que preparó en su casa en la isla: una langosta fresca, un alimento que en el contexto cubano actual resulta un verdadero lujo.
“Esto fue lo que comí hoy viviendo en Cuba”, escribió en la descripción del video, donde se le ve limpiando y cocinando el marisco. La joven aclaró que no es algo común en su mesa y que se trató de un golpe de suerte:
“Por supuesto, mi amor, que esto no se come todos los días porque esto es totalmente un lujo. Tuvimos la suerte y la dicha de que se la regalaron a mi esposo en el trabajo y había que prepararla”, explicó mientras mostraba cómo la cocinaba.
En el video, la mujer describe que decidió preparar la langosta “enchilada”, con un sofrito a base de puré de tomate y especias, que luego puso a cocinar a fuego medio. El plato lo acompañó con arroz blanco, como es costumbre en la mayoría de los hogares cubanos.
La publicación generó reacciones entre usuarios que resaltaron lo inusual que resulta en la Cuba de hoy disfrutar de este producto, cuya exportación está controlada por el Estado y cuyo acceso en el mercado nacional resulta prohibitivo para la mayoría de los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre el consumo de langosta en Cuba
¿Por qué es un lujo consumir langosta en Cuba?
Consumir langosta en Cuba es considerado un lujo debido a que su pesca y venta están estrictamente controladas por el Estado. La mayoría de las capturas se destinan a la exportación para generar divisas, dejando poco acceso al mercado interno. Esta situación hace que los precios sean prohibitivos para la mayoría de la población cubana.
Lo más leído hoy:
¿Está permitido pescar y consumir mariscos en Cuba?
En Cuba, pescar y consumir mariscos está regulado. Los ciudadanos pueden pescar, pero deben contar con un permiso especial. La compra y venta de langosta y camarones está prohibida para los cubanos, y solo se pueden consumir en establecimientos autorizados, como hoteles y restaurantes turísticos, lo que limita aún más su acceso para la población local.
¿Por qué los cubanos no pueden disfrutar de productos del mar?
Los cubanos no pueden disfrutar de productos del mar debido a restricciones gubernamentales que priorizan la exportación de estos bienes para obtener divisas. A pesar de estar rodeados de mar, la pesca de productos como la langosta se destina principalmente a mercados internacionales, mientras que el acceso local es limitado y costoso, reflejando la desconexión entre recursos naturales y consumo interno.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.