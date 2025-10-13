Empresa privada cubana crea "pelly" con maquinarias caseras

Una empresa privada cubana ha sorprendido en redes sociales por su capacidad de innovación y producción. Se trata de Olinés, un pequeño emprendimiento que fabrica extrusos (tipo de snack que en cuba le llaman "pelly") como el popular Pikilín, utilizando maquinarias construidas por ellos mismos.

El proceso fue documentado en un video publicado en Instagram por el creador de contenido @aprendedorajeje, quien visitó la fábrica y mostró cómo un grupo de 20 trabajadores convierte el maíz en snacks que, según describe, tienen calidad de “primer mundo”.

Todo comienza con el trillado del maíz y su limpieza. Luego, una máquina —también creada por el equipo— le quita el germen y la piel para evitar que el producto final conserve un sabor fuerte a maíz. De ese proceso se obtiene la sémola que se transforma en el Pikilín.

Pese a las dificultades del entorno, como los apagones, la fábrica ha logrado mantenerse operativa gracias a un generador propio.

Además del popular snack, también producen harina, maicena criolla y pienso.

Una de las máquinas principales fue diseñada y fabricada por Maikel, dueño de Olinés, y es la responsable de inflar el maíz y darle la textura final al extruso.

Para lograr el sabor característico, el equipo desarrolla su propia mezcla de condimentos, que incluyen tomate, picante, ajo, cebolla, mantequilla, chorizo, queso, jamón y mixtos.

La receta exacta no fue revelada por tratarse de un secreto de la casa.

Olinés cuenta con dos tipos de empaque: uno más económico y otro de mayor calidad, destinado a mejorar la presentación del producto.

Según el testimonio recogido en el video, perfeccionar cada etapa del proceso les ha tomado años de ensayo, error e innovación constante.

El caso de esta pequeña fábrica resalta en un país donde las iniciativas privadas aún enfrentan múltiples obstáculos, desde la escasez de recursos hasta las limitaciones estructurales del modelo económico.

Sin embargo, el emprendimiento de Olinés demuestra que, incluso en un contexto adverso, es posible desarrollar producción nacional con creatividad, esfuerzo propio y visión de largo plazo.

La iniciativa de la empresa Olinés se inscribe en un momento clave para el sector privado en Cuba, que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en medio del colapso estatal.

Según datos recientes, más de 9 mil MIPYMES privadas operan actualmente en el país, generando alrededor del 30% de los empleos formales y abasteciendo sectores donde el Estado ha quedado rezagado.

Casos como el de una minindustria de helados en Granma, donde la única fábrica estatal sobrevive gracias a contratistas privados, ilustran cómo el sector no estatal ha pasado de ser una opción complementaria a convertirse en la única alternativa viable para garantizar servicios básicos.

Pese a su impacto positivo, el gobierno mantiene una postura ambigua.

En reuniones partidistas, altos dirigentes han reconocido que consideran a los empresarios privados como un “mal necesario”, tolerado por conveniencia ante la incapacidad del aparato estatal para sostener la economía, pero sujeto a controles, límites y estigmas ideológicos.

Aun así, figuras públicas como el músico Yomil han apostado por este camino, al lanzar su propia bebida energética bajo el sello “Doping”, mostrando que la creación de productos nacionales con visión empresarial también está permeando el ámbito cultural.

Estas experiencias demuestran que la innovación, cuando se deja florecer, puede abrir espacios incluso en los entornos más restrictivos.

