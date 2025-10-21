Cien años de Celia Cruz

Vídeos relacionados:

El 21 de octubre de 1925 nació en el barrio habanero de Santos Suárez Celia Caridad Cruz y Alfonso. Hija de un fogonero y una ama de casa, creció en una familia numerosa donde su voz ya destacaba desde niña. Aunque estudió magisterio, dejó la carrera para formarse en el Conservatorio Nacional de Música.

Hizo su debut en la emisora habanera Mil Diez. Gracias a su participación en programas radiofónicos como "La Corte Suprema del Arte", de la CMQ referente del entretenimiento de los años 40 en Cuba y "La hora del té", comenzó a destacar en el panorama musical cubano. Ganaba concursos y obtenía premios.

En 1948, integró como cantante el grupo las Mulatas de Fuego, alcanzando un gran éxito y realizando presentaciones en México y Venezuela.

En 1950, ingresó en la Sonora Matancera, la agrupación musical más popular y exitosa de Cuba en ese momento donde permaneció 15 años . Con ella recorrió todos los países de América Latina donde fue presentada como La Guarachera de Cuba. De aquella época son inolvidables títulos como «Caramelos», «El yerbero moderno», «Tu voz», «Ritmo, tambó y flores» ,entre otros. Su Cao, cao, maní picao, se convirtió en un éxito, y otro tema posterior, Burundanga, la llevó a Nueva York en abril de 1957 para recoger su primer disco de oro.

En 1960 decidió no regresar a Cuba y emprendió su carrera en el exilio con su agrupación para trabajar en México. Un año después, se mudaba a los Estados Unidos y firmaba contrato en Los Ángeles).

En 1962 tras el fallecimiento de su madre, le fue denegado, una vez más, el permiso para entrar a la isla. Su música fue censurada y vetada de las emisoras de radio o televisión a partir de entonces, lo que la convirtió en un símbolo de resistencia frente al régimen cubano que aún en 20025 canceló los homenajes preparados para festejar los cien años de su natalicio.

Poco después se casó con Pedro Knight, trompetista de la Sonora y su inseparable compañero que se convertiría en su representante cuando decidió comenzar su carrera como solista al lado del legendario percusionista Tito Puente con quien grabaría 8 álbumes.

En 1973 se convirtió en precursora de la salsa al presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York con Larry Harlow con el tema "Gracia Divina”. Ese fue el inicio de una etapa gloriosa que la llevó a los grandes escenarios internacionales que permitieron la expansión internacional del género como el legendario concierto de los Fania All-Stars en el Yankee Stadium. De esa época es su emblemática Bemba Colorá.

En los 80, se reencontró con la Sonora Matancera y grabó el disco Feliz encuentro, además de recibir su primer homenaje en el Madison Square Garden de Nueva York. En 1985 participó en “Cantaré, cantarás”, junto a las principales figuras de la música latina. En el 87, ofreció un histórico concierto en Santa Cruz de Tenerife , reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el show al aire libre más grande de entrada gratuita, reuniendo a 250.000 personas.

En 1990 Celia Cruz logró volver a Cuba invitada a una presentación en la base naval de Guantánamo. Cuando salió se llevó en una bolsa un puñado de tierra, la misma que pidió que fuera colocada en su ataúd cuando muriera.

En los años finales de su carrera, continuó consolidando su legado. En 1998 lanzó Mi vida es cantar, que incluye el emblemático tema “La vida es un carnaval”. En 1999 participó en el concierto Pavarotti and Friends, junto al tenor italiano Luciano Pavarotti. Fue protagonista en la inauguración de la ceremonia de los primeros Grammy Latinos en el año 2000, donde recibió además su primer galardón.

En su trayectoria acumuló 12 nominaciones y 4 Premios Grammy, además de 7 nominaciones y 5 Grammy Latinos. En 2016 recibió el Grammy a la carrera artística, y en 1994 el presidente Bill Clinton le entregó el National Endowment for the Arts, el mayor reconocimiento cultural de Estados Unidos.

Más allá de la música, Celia también exploró la actuación: en 1992 debutó en cine con Los Reyes del Mambo junto a Antonio Banderas, y al año siguiente apareció en la telenovela mexicana Valentina.

En 2001, con el álbum Siempre viviré, obtuvo su segundo Grammy Latino gracias a su versión en salsa de I Will Survive. En 2002 lanzó La negra tiene tumbao, donde se atrevió a fusionar la salsa con rap y hip hop, lo que le valió

Precisamente su última aparición pública en marzo de 2003 fue un homenaje donde cantó el tema Yo viviré junto a Gloria Gaynor y otras estrellas pocos meses antes de fallecer el 16 de julio de ese mismo año de un tumor cerebral.

Hoy, cien años después de su nacimiento, Celia es la figura femenina más importante y universalmente trascendente de la música popular cubana siendo parte activa en la transformación de la música de la isla del siglo XX . Amigos, familiares y cronistas de la época destacan su talento natural, disciplina e inteligencia , respeto al trabajo, puntualidad, entrega total a lo que se propusiera y la sencillez de su carácter como rasgos de su personalidad que la llevaron al triunfo y reconocimiento mundial.

Su grito de batalla, !Azúcar! nació en un restaurante cubano de Miami cuando un camarero le preguntó cómo quería el café y ella respondió “¡Con azúcar, chico, cómo me vas a preguntar eso!”.