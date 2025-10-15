Impactante accidente en Granma entre un carretón de caballo y un jeep deja un muerto

Vecinos y médicos de la localidad de Santa Rita intentan rescatar al joven herido en el accidente

El choque entre un carretón de caballo y un jeep en la localidad de Santa Rita, en la provincia Granma, la noche del martes, terminó en tragedia al provocar una herida severa a un joven involucrado en el impactante accidente, quien perdió la vida poco después en el hospital, según confirmaron fuentes oficiales y testigos del hecho.

El joven, identificado como Yunier, era uno de los pasajeros del jeep y quedó atrapado en el vehículo luego de que un tubo de metal del carretón se enterró en su cuerpo, informaron varias publicaciones en redes sociales.

Momentos de desesperación y angustia se vivieron tras la colisión cuando, en medio de la oscuridad, residentes del poblado intentaban liberar al herido cortando el tubo metálico que traspasó su cuerpo, mientras médicos del lugar le brindaban los primeros auxilios.

Los doctores Julio Longo, cirujano, y Nordanis [Osorio Rodríguez], anestesista, quienes residen en la zona del accidente, brindaron apoyo vital al lesionado, reveló en su perfil de Facebook el también médico Rafael José Sánchez Vázquez, de Bayamo.

Las imágenes captadas por testigos dejaron constancia de los dramáticos instantes en que un grupo de vecinos y el personal médico hicieron todo lo posible para salvarle la vida al joven.

Cuando finalmente pudieron sacarlo del vehículo, Yunier fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital más cercano, pero, por desgracia, no sobrevivió a las graves heridas.

El trágico suceso fue reportado inicialmente por internautas en redes sociales, con videos que documentaron los extraordinarios esfuerzos para rescatar al joven.

La página La Tijera lo identificó por su nombre de pila y compartió fotos de él en vida, de las labores de rescate y cuando era subido a la ambulancia.

El perfil en Facebook del Portal del Ciudadano de Granma, adscrito al gobierno provincial, confirmó el fallecimiento en una escueta nota: “Accidente fatal, en Santa Rita, Granma. Un jeep se accidenta contra un "carretón" oscuro. Estamos dándole seguimiento a esta información! Hasta donde se sabe, 1 fallecido!”.

Hasta el momento, las autoridades de la provincia no han ofrecido más información sobre el fatal accidente de tránsito. Se desconocen las causas que lo provocaron y si alguna otra persona resultó herida.

La circulación de carretones de tracción animal sin luces en horarios nocturnos por las carreteras de Cuba sigue causando gran preocupación entre los conductores de otros vehículos y la población en general, por el peligro que representan. Son frecuentes los accidentes en los que están involucrados carretones, tanto en zonas rurales como urbanas de todo el país, y se revela un patrón común: la convivencia de vehículos motorizados y medios transporte por tracción animal en vías sin señalización, iluminación y condiciones adecuadas.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en Cuba. Entre enero y agosto de este año, 502 personas perdieron la vida en accidentes viales. La cifra equivale al 80 % de los fallecidos por esa causa en todo 2024, lo que apunta a un incremento de la mortalidad por incidentes de tráfico.

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, hubo víctimas en siete de cada 10 hechos ocurridos en ese periodo, principalmente debido al choque entre vehículos, que sigue siendo el accidente “más peligroso” con el 36 % del total de las muertes.

La provincia Granma registra un de las situaciones más críticas, junto a Villa Clara, Santiago de Cuba y Artemisa, pues en los primeros ocho meses de 2025 los accidentes en esos territorios aumentaron en más de un tercio en relación con el año anterior.

