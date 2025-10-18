Apagones en Cuba: el déficit de generación eléctrica sigue por debajo de los 1,400 MW

Vídeos relacionados:

El déficit de generación eléctrica en Cuba se mantiene este sábado por debajo de los 1,400 megavatios (MW), según el más reciente parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

La entidad reportó afectaciones durante el viernes y la madrugada de hoy, con un pico máximo de 1,350 MW a las 19:10 horas del viernes.

A las seis de la mañana, la disponibilidad del sistema eléctrico nacional (SEN) era de 1,858 MW, frente a una demanda de 2,248 MW, lo que dejaba 390 MW de déficit.

Para el horario de la noche, la UNE prevé una demanda máxima de 3,250 MW y una disponibilidad estimada de 1,938 MW, lo que provocaría una afectación de unos 1,372 MW si no cambian las condiciones.

Entre las principales incidencias se reportan averías en las termoeléctricas de Felton (unidad dos), Santa Cruz del Norte (unidad tres), Mariel (unidad ocho) y Renté (unidad tres).

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento la unidad dos de Santa Cruz del Norte y la unidad cuatro de Cienfuegos.

Además, 399 MW permanecen fuera de servicio por limitaciones técnicas, mientras que 571 MW están afectados por falta de combustible y lubricantes, que han dejado fuera a 52 centrales de generación distribuida.

Pese a los anuncios oficiales sobre nuevas inversiones, la crisis energética se mantiene crónica.

Los 32 parques solares fotovoltaicos en operación aportaron 3,195 MWh con un máximo de 540 MW durante el viernes, una cifra insuficiente para compensar los continuos apagones que siguen golpeando a todo el país.

En el caso de La Habana, la Empresa Eléctrica Provincial informó a través de su perfil en Facebook que ayer se afectó el servicio eléctrico durante 09:00 horas.

La máxima afectación fue de 52 MW a las 6:00 pm. Fue restablecido el servicio a las 7:00 pm. Aunque fue planificado NO fue necesario afectar los bloques uno y tres entre las 7:00 pm y 11:00 pm, tampoco los bloques dos y cinco entre las 11:00 pm y 2:00 am, así como los bloques uno, cuatro y seis entre las 2:00 am y 8:00 am, indicó.

La víspera, la UNE informó que, a pesar de los persistentes problemas del SEN, La Habana no sufrió apagones durante el jueves, en contraste con otras provincias del país que continúan afectadas por el déficit de generación.

Sin embargo, los prolongados cortes del servicio eléctrico sumado a la escasez de alimentos y de agua potable, detonó manifestaciones el jueves en la noche en Baire, en el municipio santiaguero de Contramaestre.

