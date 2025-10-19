Cubana se declara “bendecida” por su vida en la isla y desata críticas: “Eso no es normal, lo de Cuba no es así”

La cubana Jess Pilar, creadora de contenido en TikTok, desató una ola de críticas tras asegurar sentirse “bendecida” y “feliz” por su vida en la isla.

Una joven cubana identificada en TikTok como @soy_jesspilar provocó una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que asegura sentirse “bendecida” y “feliz” por su vida en Cuba, un mensaje que muchos usuarios consideraron desconectado de la dura realidad que atraviesa la mayoría de los habitantes de la isla.

En el video, Jess Pilar se presenta como “una cubana bendecida y feliz por ser quien soy”, afirmando que se siente “millonaria” por tener tiempo para su hijo, salud, techo y comida caliente en la mesa.

“Feliz aunque también tenga apagones, sin gritar miserias ni desgracias… ¡es que el mundo entero las tiene!”, dijo la mujer, defendiendo una visión optimista ante la crisis que vive el país.

La creadora aseguró que su bienestar se basa en “trabajar y tener un negocio”, y llamó a enfocarse en “alcanzar metas” en lugar de “envidiar al de al lado”. Según ella, “así deberíamos pensar todos para salir de los huecos y no seguir en la miseria”.

Pero su mensaje, lejos de despertar empatía, encendió la polémica en los comentarios. Decenas de cubanos cuestionaron la veracidad de su relato y la posibilidad de llevar una vida “bendecida” en medio de la escasez, los apagones y los bajos salarios que marcan el día a día en la isla.

“La pregunta es, ¿quién te mantiene?”, ironizó una usuaria, mientras otros apuntaron que su discurso sonaba a privilegio.

“Todo bien hasta que dijo que todo el mundo tiene desgracias, no mamita, lo de Cuba no es normal”, comentó una internauta, en uno de los mensajes con más reacciones.

“Vive en Cuba a costillas de otro que vive fuera”, escribió otra usuaria, insinuando que su estilo de vida no sería sostenible solo con ingresos locales.

Algunos comentarios incluso mezclaron sarcasmo y crítica social. “¿Con qué político de izquierda te casaste?”, preguntó una usuaria entre risas. Otros, más reflexivos, lamentaron la falta de empatía: “Debes tener más empatía con los que no lo tienen, porque la mayoría en Cuba no vive así”.

Pese a las críticas, también hubo voces que defendieron su postura. “La felicidad se lleva por dentro y no la da ninguna posición social ni material”, opinó un usuario, recordando que la resiliencia emocional ha sido durante años una estrategia de supervivencia para muchos cubanos.

El video de Jess Pilar ha abierto un debate sobre los límites del optimismo en tiempos de crisis y las diferentes maneras en que los cubanos enfrentan la escasez, la incertidumbre y el cansancio acumulado de una vida marcada por la precariedad.

Mientras algunos ven en su mensaje una muestra de conformismo, otros lo interpretan como un intento de resistir desde el ánimo y la gratitud. Pero el consenso en los comentarios parece claro: en la Cuba actual, declararse “bendecida” es casi un acto de provocación.

