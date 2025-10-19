Cubana se declara “bendecida” por su vida en la isla y desata críticas: “Eso no es normal, lo de Cuba no es así”

Una joven cubana identificada en TikTok como @soy_jesspilar provocó una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que asegura sentirse “bendecida” y “feliz” por su vida en Cuba, un mensaje que muchos usuarios consideraron desconectado de la dura realidad que atraviesa la mayoría de los habitantes de la isla.
En el video, Jess Pilar se presenta como “una cubana bendecida y feliz por ser quien soy”, afirmando que se siente “millonaria” por tener tiempo para su hijo, salud, techo y comida caliente en la mesa.
“Feliz aunque también tenga apagones, sin gritar miserias ni desgracias… ¡es que el mundo entero las tiene!”, dijo la mujer, defendiendo una visión optimista ante la crisis que vive el país.
La creadora aseguró que su bienestar se basa en “trabajar y tener un negocio”, y llamó a enfocarse en “alcanzar metas” en lugar de “envidiar al de al lado”. Según ella, “así deberíamos pensar todos para salir de los huecos y no seguir en la miseria”.
Pero su mensaje, lejos de despertar empatía, encendió la polémica en los comentarios. Decenas de cubanos cuestionaron la veracidad de su relato y la posibilidad de llevar una vida “bendecida” en medio de la escasez, los apagones y los bajos salarios que marcan el día a día en la isla.
“La pregunta es, ¿quién te mantiene?”, ironizó una usuaria, mientras otros apuntaron que su discurso sonaba a privilegio.
“Todo bien hasta que dijo que todo el mundo tiene desgracias, no mamita, lo de Cuba no es normal”, comentó una internauta, en uno de los mensajes con más reacciones.
“Vive en Cuba a costillas de otro que vive fuera”, escribió otra usuaria, insinuando que su estilo de vida no sería sostenible solo con ingresos locales.
Algunos comentarios incluso mezclaron sarcasmo y crítica social. “¿Con qué político de izquierda te casaste?”, preguntó una usuaria entre risas. Otros, más reflexivos, lamentaron la falta de empatía: “Debes tener más empatía con los que no lo tienen, porque la mayoría en Cuba no vive así”.
Pese a las críticas, también hubo voces que defendieron su postura. “La felicidad se lleva por dentro y no la da ninguna posición social ni material”, opinó un usuario, recordando que la resiliencia emocional ha sido durante años una estrategia de supervivencia para muchos cubanos.
El video de Jess Pilar ha abierto un debate sobre los límites del optimismo en tiempos de crisis y las diferentes maneras en que los cubanos enfrentan la escasez, la incertidumbre y el cansancio acumulado de una vida marcada por la precariedad.
Mientras algunos ven en su mensaje una muestra de conformismo, otros lo interpretan como un intento de resistir desde el ánimo y la gratitud. Pero el consenso en los comentarios parece claro: en la Cuba actual, declararse “bendecida” es casi un acto de provocación.
Preguntas frecuentes sobre la vida en Cuba según testimonios en redes sociales
¿Cómo es la vida cotidiana en Cuba según los testimonios en redes sociales?
La vida cotidiana en Cuba está marcada por escasez de productos básicos, apagones frecuentes y dificultades económicas. Testimonios en redes sociales muestran cómo los cubanos enfrentan estas condiciones con resiliencia, aunque también expresan frustración y desesperanza ante la falta de cambios y mejoras significativas.
¿Qué opinan los cubanos sobre la felicidad y el optimismo en medio de las crisis?
Existen opiniones divididas sobre el optimismo en Cuba. Algunos cubanos defienden una actitud positiva y agradecida pese a las dificultades, mientras que otros critican esta postura por considerarla desconectada de la realidad. La mayoría coincide en que la vida en la isla implica un constante ejercicio de resistencia y adaptación.
¿Las condiciones de vida en Cuba dependen de ayudas del extranjero?
Sí, muchas familias en Cuba dependen de remesas y ayudas enviadas desde el extranjero para suplir sus necesidades básicas. Esta dependencia económica es una realidad para muchos cubanos, quienes enfrentan un sistema económico precario que no les permite vivir dignamente solo con los ingresos locales.
¿Por qué algunos emigrados deciden regresar a Cuba?
Las razones para regresar a Cuba son diversas. Algunos regresan por motivos familiares o económicos, otros buscan evitar el alto costo de vida en el extranjero. Sin embargo, muchos enfrentan la realidad de un país con servicios básicos colapsados, lo que genera un debate sobre las verdaderas posibilidades de vivir dignamente en la isla.
