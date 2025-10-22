EE.UU. lanza ataque letal contra una lancha en el Pacífico: mueren las dos personas a bordo

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque letal contra una embarcación en el Pacífico oriental este martes, en el que murieron las dos personas que se encontraban a bordo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que la operación fue ordenada por el presidente Donald Trump y dirigida contra un grupo que el Gobierno estadounidense considera parte de una Organización Terrorista Designada.

“Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada y dedicada al narcotráfico en el Pacífico oriental”, declaró Hegseth en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Ambos murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, señala la información.

El funcionario añadió que la inteligencia estadounidense sabía que el barco transitaba por una ruta habitual del narcotráfico y transportaba drogas ilícitas.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, afirmó.

El ataque representa el octavo operativo conocido contra presuntos narcotraficantes desde principios de septiembre, y el primero realizado en el Pacífico. Los siete anteriores tuvieron lugar en el mar Caribe, según reportes de CNN.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió Hegseth en su comunicado, comparando la ofensiva contra el narcotráfico con la lucha antiterrorista posterior al 11 de septiembre.

Fuentes citadas por CNN revelaron que la administración Trump ha emitido una opinión legal clasificada para justificar los ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes.

Esa interpretación jurídica considera a los narcotraficantes como combatientes enemigos y autoriza su eliminación sin revisión judicial previa; pero presidentes como los de Venezuela y Colombia han calificado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales que deben ser analizadas.

La semana pasada, Estados Unidos atacó al menos otras dos embarcaciones en el Caribe. En uno de los casos, los sobrevivientes —un ecuatoriano y un colombiano— fueron posteriormente repatriados a sus países, lo que podría generar un dilema legal y político sobre la autoridad de Washington para realizar este tipo de operaciones extraterritoriales.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre el tipo de armamento utilizado ni sobre la identidad de las personas fallecidas en el ataque más reciente en el Pacífico.