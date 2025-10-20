Petro responde a Trump tras acusaciones: “Está engañado”

Vídeos relacionados:

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió a las críticas de su homólogo estadounidense alegando que Trump “está engañado”.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, sacó pecho Petro en un mensaje de X.

“Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, agregó.

El mensaje de Petro llega luego de que Donald Trump lo acusara este domingo de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

El mandatario republicano lanzó el ataque en la red social Truth, donde también anunció la suspensión inmediata de todos los pagos y subsidios estadounidenses al país sudamericano. La publicación fue compartida por la Casa Blanca en Facebook.

“Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos dejarán de hacerse a Colombia”, escribió Trump. “Si no cierra los campos de exterminio de droga, Estados Unidos lo hará por él, y no de una forma amable”, advirtió.

Lo más leído hoy:

El líder colombiano respondió en X (antes Twitter) acusando a Trump de estar “engañado por sus asesores”. “Le recomiendo leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, replicó Petro.

El enfrentamiento verbal llega días después del bombardeo de un submarino por parte de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe, dentro de la llamada “guerra contra los cárteles”.

Washington afirmó que la embarcación transportaba droga desde Venezuela, pero Petro sostiene que el ataque ocurrió en aguas territoriales colombianas, dejando un colombiano y un ecuatoriano entre los sobrevivientes.

El mandatario denunció una violación de la soberanía nacional y exigió explicaciones al Gobierno estadounidense. En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó una séptima operación militar sin autorización judicial contra una presunta “narcolancha del ELN”, elevando a 33 el número de muertos en estas acciones.

El choque entre Trump y Petro reaviva un conflicto diplomático que ya incluye la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, la revocación de la visa de Petro y un creciente deterioro en una relación históricamente clave para la seguridad regional.

Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Petro y Trump