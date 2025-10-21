Turista español vive una pesadilla en Cuba: Hospitalizado en estado crítico y sin antibióticos

Vídeos relacionados:

Las vacaciones de “ensueño” de un turista español en Cuba se convirtieron en una real pesadilla, tras ser ingresado en un hospital de Villa Clara, donde permanece en condición crítica luego de dos operaciones de urgencia y sin los antibióticos que necesita para salvar su vida.

Pedro Daniel Bernad, un residente de Épila, Zaragoza, de 51 años, llegó a Cuba el pasado 3 de octubre para disfrutar de unas vacaciones, pero una semana después, exactamente el día 10, empezó a sentirse mal en el hotel donde estaba hospedado y fue trasladado al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara.

Bernad sufrió un vólvulo (retorcimiento o giro del intestino en sí mismo), una afección grave que se complicó y obligó a someterlo a cirugía en dos ocasiones.

El español continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital cubano, en estado de extrema gravedad, luego de varias complicaciones post-operatorias y una neumonía, que revirtieron una aparente mejoría inicial, según declaró a diarios españoles su cuñado, Daniel Mosteo.

Preocupados por la situación, Mosteo y su esposa, hermana del paciente, viajaron a la isla para acompañarlo y seguir de cerca su evolución.

Pero en el centro hospitalario de Santa Clara, la pareja encontró un panorama que encendió las alarmas de la familia: la falta de los antibióticos indispensables para el tratamiento de Bernad y las pésimas condiciones materiales e higiénicas de la instalación.

Mosteo explicó a El Periódico de Aragón que el domingo Bernad empeoró luego de sufrir otra complicación intestinal y que necesita colistina, un antibiótico que no hay en la institución sanitaria.

Gracias a la ayuda de “amigos y contactos” consiguieron parte de las dosis del tratamiento, pero estas sólo cubren dos de los siete días que deben administrárselo.

Señaló también la calamitosa situación y las limitaciones del centro hospitalario. “Cuando ves las condiciones materiales e higiénicas del hospital te da un vuelco el corazón. Es un país con muy poca infraestructura sanitaria”, dijo al diario La Razón.

Angustiados, bregan desde hace días para repatriarlo cuanto antes a España, y recurrieron al consulado de su país en La Habana en busca de respaldo para lograrlo.

Sin embargo, el apoyo del Consulado General de España no ha sido suficiente para resolver la repatriación de Bernad por vía aérea medicalizada, que fue la petición de la familia. La compañía de seguros que contrató el turista para su viaje a Cuba y la legación diplomática denegaron la solicitud para regresarlo a casa.

“Ya que no podíamos llevarle de vuelta a nuestro país, propusimos traer la medicina necesaria en un avión medicalizado aquí. Pero al tratarse de un presupuesto tan elevado, unos 300,000 euros, nos lo rechazaron”, afirmó Mosteo.

Además, la embajada española le informó a la familia que la repatriación oficial era imposible, pues únicamente “se contempla en situaciones de emergencia colectiva”.

Mientras tanto, el seguro de viaje “está cubriendo hasta ahora todos los gastos” de hospitalización y otras cuestiones, indicó Mosteo, al tiempo que anunció que este martes el paciente debía ser trasladado a un hospital en La Habana.

Consideró que el de Santa Clara “cuenta con grandes personas y profesionales, pero los medios son muy limitados. Hoy Daniel será trasladado al hospital de La Habana, más avanzado en este sentido, esperemos”, manifestó esperanzado.

Los familiares de Bernad crearon un crowdfunding para que personas e instituciones puedan ayudarlo en las difíciles circunstancias por las que está pasando.

Hasta el momento no se ha revelado qué causó la enfermedad del turista español en Cuba ni en qué hotel se encontraba hospedado.

Su caso trae a la memoria otras pésimas experiencias vividas por visitantes extranjeros, que han requerido servicios sanitarios y han constatado las deplorables condiciones de hospitales y otras instalaciones de salud del país, o recibido una deficiente atención médica, por falta de medicamentos e insumos, negligencias del personal u otras razones.

Cuba atraviesa una aguda crisis económica, que también ha impactado con fuerza en el sector turístico, por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, principalmente. A lo que se suma la creciente inseguridad, debido al aumento de la delincuencia. Gobiernos de varios países han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a la isla.

Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), hasta agosto de 2025 arribaron al país 1,791,363 viajeros, un 15,7 % menos que en igual período del año anterior. De ellos, 1,259,972 fueron turistas internacionales, lo que representa 347,896 visitantes menos que en 2024, clara evidencia del desplome del sector.