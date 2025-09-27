Pollito Tropical cuenta sin filtros los detalles de su implante capilar: "Si estás calva, háztelo"

El influencer cubano Pollito Tropical ha vuelto a revolucionar las redes sociales al compartir, con su característico desparpajo y sin filtros, todos los detalles de su reciente implante capilar.

Con el rostro visiblemente hinchado, producto del postoperatorio, el creador de contenido mostró con total sinceridad cómo luce y cómo ha vivido el proceso.

“Esta es la realidad que muchas personas no quieren hablar. Desafortunadamente, sí, ahora mismo parezco Mr. Potato o un chino”, expresó mientras enseñaba sus ojos inflamados. “Me hice el procedimiento del pelo para los que están preguntando y es lógico que la cabeza, la cara, todo se te va a hinchar porque te ponen mucho líquido para levantarte la piel y extraer cada pelito y cada folículo”.

Captura Instagram / Pollito Tropical

Aunque muchos se preocuparon al verlo tan inflamado, Pollito aclaró que no siente dolor: “No es un procedimiento que duele. Lo que sí duele mucho, muchísimo, son los pinchazos de la anestesia, pero cuando te entra la anestesia ya empieza a dormirte al momento y ya no sientes mucho”.

Según detalló, el procedimiento duró alrededor de diez horas y fue todo un maratón capilar: “Estuve casi ocho o nueve horas, para no decir diez, aunque creo que llegué a diez. Me sacaron 4,027 folículos de aquí atrás para ponerme aquí adelante. Lo bueno es que yo tengo muchísimo pelo alrededor, que viene siendo la zona donante”.

Uno de los efectos postoperatorios que más llamó la atención fue la acumulación de líquido en su rostro. Al bajar la cabeza mirando el teléfono el líquido se me acumuló sobre todo debajo de los ojos. “No es algo que me duela, a mí no me duele absolutamente nada, el proceso no lo sientes, incluso me quedé dormido en varias ocasiones cuando me estaban haciendo el implante”.

Y como siempre, no podía faltar su toque de humor y un consejo directo: “¿Te recomiendo que te lo hagas? Sí, si estás calva, háztelo”, dijo sin titubeos.

Con su habitual franqueza y humor, Pollito Tropical demuestra una vez más por qué es una figura tan querida en redes sociales, incluso en los momentos más vulnerables.

