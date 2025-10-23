Estafa en Cuba: se hacen pasar por familiares desde WhatsApp y piden dinero urgente

Vídeos relacionados:

Una persona denunció haber sido víctima de una estafa en Cuba a través de WhatsApp, donde delincuentes se hicieron pasar por un familiar para pedir dinero con la excusa de una urgencia en el aeropuerto.

En un mensaje enviado a esta redacción, el denunciante explicó que los estafadores contactaron a una prima de su madre, haciéndose pasar por él o ella, y aseguraron que estaba “en el aeropuerto y necesitaba dinero para pagar el equipaje”. “La prima de mi mamá le creyó y realizó la transferencia de 40 mil pesos”, relató, pidiendo que se difundiera el caso “para que no le suceda a nadie más, con la necesidad que hay en Cuba y la maldad que tienen estas personas”.

Denuncia de estafa en Cuba enviada a CiberCuba

Las capturas de conversación muestran cómo el impostor mantiene un tono afectuoso, utiliza expresiones como “mi vida” y “prima”, y pide que “no comente nada porque quiero dar la sorpresa”. Para reforzar la historia, envía una foto del aeropuerto y asegura que tiene “problemas con el equipaje”, pidiendo con urgencia que se le haga la transferencia. También exige el comprobante: “Mándame la captura para mostrarla aquí y que me dejen pasar el equipaje”.

Denuncia de estafa en Cuba enviada a CiberCuba

La imagen utilizada como “prueba, sin embargo, no es actual, sino que se trata de una fotografía de CiberCuba, tomada en 2017 en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, que fue reutilizada por los estafadores para dar verosimilitud a la mentira.

Denuncia de estafa en Cuba enviada a CiberCuba

Según el mensaje recibido, el número usaba como foto de perfil la imagen de una mujer, que más tarde fue eliminada. “Esta es la foto que tenía la persona en el contacto y después la quitó”, precisó el denunciante.

Foto que tenía la persona que contactó vía Whatsapp / Denuncia de estafa en Cuba enviada a CiberCuba

Además aseguró que otras personas del entorno familiar y de Facebook también fueron contactadas desde el mismo número, lo que sugiere una operación planificada y no un hecho aislado.

"Fui a la policía y no hicieron nada, dicen que eso no es un delito"

Difundido el testimonio en CiberCuba Noticias en Facebook muchos usuarios aseguraron haber recibido mensajes similares, en los que desconocidos se hacían pasar por familiares o amigos que supuestamente estaban en el aeropuerto y necesitaban dinero urgente.

“Conmigo intentaron lo mismo, les seguí la rima, les mandé una transferencia falsa y el descarado me llamó para decir que no le envié el dinero”, contó un usuario. Otra persona comentó: “A mi mamá también le pasó, alguien se hizo pasar por mi primo diciendo que estaba en el aeropuerto, pero gracias a Dios ella no cayó”. “Eso me lo hicieron hace meses, con fotos del aeropuerto y todo. Fui a la policía y no hicieron nada, dicen que eso no es un delito”, escribió otro lector indignado.

Entre los comentarios más repetidos, varios apuntaron que los estafadores “usan fotos y datos reales de las redes sociales” y que “se aprovechan de la confianza y la necesidad de la gente”. Otros señalaron que este tipo de engaño “lleva años ocurriendo” y cuestionaron la falta de acción de las autoridades: “Si la transferencia se hace a una tarjeta, el banco sabe quién es el titular; lo que no quieren es trabajar”, dijo un usuario.

También hubo mensajes de advertencia y consejos: “Si no hacen videollamada, es estafa”, “nunca manden dinero por mensajes”, o “la familia debe llamarse directamente antes de creer en esas historias”.

Prevención y advertencia

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan no enviar dinero ni datos personales sin verificar antes la identidad del remitente, y mantener la privacidad en redes sociales para evitar el uso indebido de fotos o información familiar. También sugieren sospechar de cualquier mensaje con tono emocional o que plantee situaciones urgentes de viaje, salud o problemas económicos.

El testimonio y las capturas confirman que los estafadores operan desde números cubanos, aprovechan la confianza familiar y manipulan a las víctimas con mensajes diseñados para generar urgencia y empatía. Hasta el momento, no se conoce que las autoridades cubanas hayan emitido una advertencia pública ni iniciado una investigación sobre este caso.