Desmantelan en Hialeah red de fraude millonario con préstamos de autos

Una sofisticada operación fraudulenta, basada en la simulación de compraventa de autos de lujo, logró estafar a entidades financieras por más de un millón de dólares.

La red, con base en Hialeah, fue finalmente desmantelada por detectives del condado de Miami-Dade.

Un fraude elaborado: préstamos para autos que no existían

Tres hombres fueron arrestados por detectives del Buró de Crímenes Organizados del Departamento del Sheriff de Miami-Dade en el marco de una operación que desmanteló una compleja red de fraude financiero conocida como Phantom Auto Loans (préstamos de autos fantasma), según reveló la prensa local.

El esquema consistía en obtener préstamos bancarios presentando documentación falsa para la compra de vehículos que en realidad no existían, habían sido exportados o contaban con números de identificación alterados.

“Estos individuos lograban que los préstamos fueran aprobados por los bancos, pero los autos no existían o habían sido exportados, dejando a las instituciones financieras con préstamos sin respaldo real”, indica el informe de la Oficina del Sheriff.

Los detenidos -cuyas nacionalidades de origen no han trascendido- fueron identificados como Ray Rodríguez, Alexis Fonseca Espinosa y Hugues Edouard.

Los tres están acusados de múltiples delitos que incluyen fraude organizado, falsificación de documentos y robo mayor; y fueron trasladados al centro de detención Turner Guilford Knight (TGK), en Miami-Dade.

Según el informe policial, la red logró defraudar a varias entidades bancarias, incluyendo a Space Coast Credit Union, por más de un millón de dólares.

El arresto en flagrancia

La operación culminó con la detención de los sospechosos en la sucursal de Space Coast Credit Union ubicada en 1120 W 49th Street, Hialeah, cuando intentaban concretar otro préstamo fraudulento.

En ese intento, Alexis Fonseca Espinosa, acompañado de Hugues Edouard, se presentó como comprador interesado en adquirir un vehículo Mercedes Benz.

El supuesto vendedor era Ray Rodríguez.

Pero según reveló la investigación, el vehículo en cuestión se encontraba desde el año 2023 en la República Dominicana, lo que dejó al descubierto la falsedad de la operación.

Además del auto fantasma, los acusados habrían presentado documentos falsos de empleo e ingresos, un patrón que los investigadores identificaron como parte del modus operandi de la red.

El rol central de Ray Rodríguez y su empresa fachada

Una pieza clave del esquema era Ray Rodríguez, propietario de una supuesta empresa de compraventa de autos llamada EDF Auto Sales / Import and Export Auto Sales, con sede en Hialeah (3625 y 4ta avenida del este).

Esta empresa funcionaba como fachada para simular las transacciones fraudulentas.

Las autoridades creen que Rodríguez sería responsable de al menos diez préstamos fraudulentos por un monto superior a 647,000 dólares, solo en distintas sucursales de Space Coast Credit Union.

En muchos casos, el esquema operaba de la siguiente manera: Rodríguez actuaba como el supuesto vendedor, Fonseca o Edouard como compradores, y se presentaban documentos falsificados -incluyendo títulos de propiedad de vehículos, contratos de compraventa inventados y pruebas de empleo- para obtener la aprobación de los préstamos.

La investigación también determinó que ninguno de los vehículos por los que se solicitó crédito fue registrado a nombre de los supuestos compradores.

En algunos casos, los vehículos ni siquiera existían; en otros, los identificadores (VIN) habían sido alterados para dar apariencia de legalidad.

Vínculos familiares y posible ampliación del caso

Los investigadores del condado de Miami-Dade también descubrieron que familiares de los acusados podrían estar involucrados en operaciones similares.

Algunos de estos préstamos, con montos de hasta $81,000, fueron obtenidos a nombre de terceros utilizando autos inexistentes o con documentación manipulada.

Las autoridades no descartan más arrestos en los próximos días, dado que el caso permanece abierto.

La sofisticación del esquema y su carácter sistemático sugieren la posible existencia de una red más amplia de colaboradores.

Impacto financiero y advertencia a las instituciones

El fraude conocido como Phantom Auto Loans no solo puso en alerta a las autoridades, sino que también encendió las alarmas en instituciones financieras del sur de Florida, que ahora están revisando operaciones similares en busca de patrones que coincidan con este esquema.

Las pérdidas ascienden, por ahora, a más de un millón de dólares, aunque la cifra podría aumentar conforme avance la investigación.

Las autoridades piden precaución a las entidades financieras al momento de aprobar préstamos con base en documentos que no pueden verificarse fácilmente.

Instan, además, a que este caso sirva de advertencia para reforzar la necesidad de controles más estrictos en la concesión de créditos para la compraventa de vehículos.

