Escándalo en Camagüey: Hombre se disfraza de doctor para examinar a embarazadas

Vídeos relacionados:
Un hombre ingresó al Hospital Materno de Camagüey vestido como médico de guardia, recorrió dos salas y llegó hasta el área de gestantes, donde practicó tactos a varias embarazadas antes de retirarse sin levantar sospechas.
El episodio, ocurrido hace unos meses y confirmado por familiares y personal sanitario, fue revelado por el periodista José Luis Tan Estrada, quien destapó fallas graves de seguridad en la instalación.
De acuerdo con los testimonios, el falso doctor entró con bata de guardia, pasó por dos salas y subió luego a la planta de embarazadas.
Primero actuó en la sala E y más tarde en la sala A, donde algunas pacientes advirtieron la anomalía cuando ya se marchaba. Poco después fue detenido cuando intentaba acceder al Hospital Oncológico, aún vestido como médico.
Trabajadores del centro explicaron que nadie lo cuestionó porque “siempre cambia el personal” y no había custodios que controlaran el acceso.
Lo más leído hoy:
“La seguridad en este hospital no existe”, reconoció un empleado. Enfermeras presentes añadieron que lo tomaron por un galeno nuevo.
Fuentes del hospital señalaron que no era la primera vez que el individuo entraba: habría aprovechado ese modus operandi para robar celulares, ventiladores y otros equipos.
“Aquella vez, al parecer, se complicó y decidió hacerse pasar por doctor frente a las gestantes”, indicó un trabajador a Tan Estrada.
El caso dejó al descubierto vulnerabilidades en los controles de entrada, verificación de credenciales y vigilancia en áreas sensibles como maternidad.
No se informó de lesiones adicionales ni de medidas disciplinarias posteriores, pero el episodio generó preocupación por la desprotección de pacientes en un servicio crítico.
Meses atrás trascendió la historia de un estafador en La Habana, quien se presentaba como familiar de una paciente en estado crítico para ganarse la confianza de otros familiares en hospitales y luego robar sus pertenencias.
El hombre alegaba tener a su madre gravemente enferma y enfrentar dificultades económicas, lo que despertó compasión en quienes lo escuchaban.
El Holguín, además, una mujer se hacía pasar por enfermera para rentar camas de parto.
Preguntas frecuentes sobre el escándalo en el Hospital Materno de Camagüey
¿Qué ocurrió en el Hospital Materno de Camagüey con el falso doctor?
Un hombre se disfrazó de médico y logró ingresar al área de gestantes, donde examinó a varias embarazadas antes de ser descubierto. Este incidente expuso fallas graves de seguridad en el hospital.
¿Cómo logró el impostor acceder a las áreas restringidas del hospital?
El falso doctor entró al hospital con una bata de guardia sin ser cuestionado, ya que el personal del hospital cambia frecuentemente y no había custodios controlando el acceso. La falta de controles efectivos permitió su acceso.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad en los hospitales de Cuba?
A pesar de estos incidentes, no se han reportado oficialmente medidas disciplinarias o de seguridad específicas para abordar estas vulnerabilidades. La preocupación pública sigue en aumento debido a la falta de acciones concretas.
¿Existen otros casos similares de impostores en los hospitales de Cuba?
Sí, ha habido otros casos reportados de personas haciéndose pasar por personal médico para cometer estafas. Estos incidentes reflejan una crisis de valores y controles en el sistema de salud cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.