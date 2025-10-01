Escándalo en Camagüey: Hombre se disfraza de doctor para examinar a embarazadas

Vídeos relacionados:

Un hombre ingresó al Hospital Materno de Camagüey vestido como médico de guardia, recorrió dos salas y llegó hasta el área de gestantes, donde practicó tactos a varias embarazadas antes de retirarse sin levantar sospechas.

El episodio, ocurrido hace unos meses y confirmado por familiares y personal sanitario, fue revelado por el periodista José Luis Tan Estrada, quien destapó fallas graves de seguridad en la instalación.

De acuerdo con los testimonios, el falso doctor entró con bata de guardia, pasó por dos salas y subió luego a la planta de embarazadas.

Primero actuó en la sala E y más tarde en la sala A, donde algunas pacientes advirtieron la anomalía cuando ya se marchaba. Poco después fue detenido cuando intentaba acceder al Hospital Oncológico, aún vestido como médico.

Trabajadores del centro explicaron que nadie lo cuestionó porque “siempre cambia el personal” y no había custodios que controlaran el acceso.

“La seguridad en este hospital no existe”, reconoció un empleado. Enfermeras presentes añadieron que lo tomaron por un galeno nuevo.

Fuentes del hospital señalaron que no era la primera vez que el individuo entraba: habría aprovechado ese modus operandi para robar celulares, ventiladores y otros equipos.

“Aquella vez, al parecer, se complicó y decidió hacerse pasar por doctor frente a las gestantes”, indicó un trabajador a Tan Estrada.

El caso dejó al descubierto vulnerabilidades en los controles de entrada, verificación de credenciales y vigilancia en áreas sensibles como maternidad.

No se informó de lesiones adicionales ni de medidas disciplinarias posteriores, pero el episodio generó preocupación por la desprotección de pacientes en un servicio crítico.

Meses atrás trascendió la historia de un estafador en La Habana, quien se presentaba como familiar de una paciente en estado crítico para ganarse la confianza de otros familiares en hospitales y luego robar sus pertenencias.

El hombre alegaba tener a su madre gravemente enferma y enfrentar dificultades económicas, lo que despertó compasión en quienes lo escuchaban.

El Holguín, además, una mujer se hacía pasar por enfermera para rentar camas de parto.

