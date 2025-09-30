Desmantelan extensa red de implicados en compra fraudulenta de vehículos en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade anunció el desmantelamiento de una red criminal que, mediante la falsificación de documentos y el uso de identidades robadas, logró adquirir fraudulentamente vehículos valorados en más de 5.5 millones de dólares.

La operación, bautizada como “Credit Bust Out”, fue revelada durante una conferencia de prensa conjunta celebrada en la ciudad de Doral por la sheriff Rosie Cordero-Stutz y el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández.

Conferencia de prensa este lunes (Foto: mdctaxcollector.gov)

Ambos detallaron el alcance de una investigación que, hasta la fecha, ha resultado en 21 arrestados -algunos de ellos de origen cubano- y la recuperación de más de medio centenar de vehículos.

Listado de arrestados en la trama de fraude (Foto: mdctaxcollector.gov)

“La confianza es la base del servicio público. Cuando un residente acude a nosotros en busca de ayuda, merece honestidad y respeto. Por eso nunca toleraremos el fraude, la corrupción ni el crimen organizado”, afirmó Fernández durante su intervención.

Lo más leído hoy:

Un esquema criminal meticuloso y de largo alcance

La investigación se inició tras recibir alertas de concesionarios legítimos en el sur de la Florida, quienes detectaron irregularidades en las solicitudes de compra de vehículos.

Al profundizar en los casos, las autoridades descubrieron una red organizada que empleaba lo que en el argot policial se denomina “compradores de paja” o straw buyers.

Algunos datos relacionados con el operativo (Foto: mdctaxcollector.gov)

Estos individuos se presentaban en los concesionarios con documentación aparentemente legítima, que incluía talonarios de pago, formularios W-2, estados bancarios y recibos de servicios públicos falsificados, diseñados para simular una estabilidad financiera y residencia fija.

“Un solo comprador de estos puede adquirir hasta 20 vehículos en el transcurso de una semana antes de que las consultas aparezcan en su reporte crediticio”, explicó Cordero-Stutz.

Cómo monetizaban los autos robados

Una vez obtenidos los vehículos, la red criminal procedía a "monetizarlos" a través de diferentes mecanismos ilícitos, según revelaron las autoridades.

Entre las prácticas detectadas destacan:

-Eliminación fraudulenta de gravámenes bancarios

-Exportación ilegal con números de identificación vehicular (VIN) falsificados

-Subarrendamiento en el mercado negro

-Utilización en crímenes violentos, incluyendo tiroteos y robos

La sheriff detalló que hasta ahora han sido identificados al menos 100 vehículos obtenidos de forma ilegal, de los cuales 53 han sido recuperados, con un valor aproximado de 4.3 millones de dólares.

Delincuentes reincidentes y casos destacados

Este tipo de fraude no es nuevo en Miami-Dade. Casos anteriores muestran un patrón preocupante.

Omar Guardia, por ejemplo, fue arrestado en mayo de 2025 tras adquirir de forma fraudulenta 20 vehículos y embarcaciones por más de 500,000 dólares.

Otros como Katherine Suárez y Ernesto Castellano Murado también enfrentan cargos por esquemas similares que suman casi un millón de dólares en pérdidas.

Recientemente, Joan Alfonso fue señalado como uno de los facilitadores de estas compras fraudulentas, utilizando documentos con ingresos falsificados.

Un crimen que afecta a todos

Cordero-Stutz advirtió que los efectos de este tipo de fraude no se limitan a las instituciones financieras ni a los concesionarios afectados.

“Cuando las instituciones financieras pierden millones, esos costos se trasladan a las familias, a las pequeñas empresas y a los consumidores del condado de Miami-Dade, a través del aumento de precios y de las primas de seguro”, enfatizó la sheriff.

Los concesionarios familiares, muchos de ellos pilares de la economía local, se ven particularmente perjudicados, lo que ha generado preocupación entre las autoridades.

Según los investigadores, Miami-Dade se ha convertido en un epicentro para este tipo de fraude, debido a su cercanía con puertos de exportación y a su historial de delitos financieros.

En lo que va de año, se han identificado más de 500 solicitudes de crédito sospechosas relacionadas con redes similares, por un valor que supera los 24 millones de dólares.

Recursos insuficientes para un problema creciente

Pese al éxito inicial de la operación, la sheriff reconoció que los recursos asignados a este tipo de investigaciones aún son limitados.

Actualmente, solo dos detectives están asignados al grupo de trabajo especializado en fraudes crediticios.

“Apenas están arañando la superficie”, admitió Cordero-Stutz, quien también anunció que se destinarán más recursos y personal para reforzar las investigaciones en curso.

Compromiso institucional contra el crimen organizado

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, también expresó su respaldo a las acciones de la Oficina del Sheriff, destacando el compromiso institucional con la protección de los residentes.

“Los residentes del Condado de Miami-Dade merecen una Oficina del Sheriff con las herramientas, el personal y el compromiso necesarios para lograr resultados como este”, expresó Fernández en el comunicado oficial del Condado de Miami-Dade.

Tanto Fernández como Cordero-Stutz reafirmaron su voluntad de continuar trabajando de forma coordinada para desmantelar las redes del crimen organizado que afectan a las familias trabajadoras del sur de Florida.

Se esperan más arrestos

La investigación continúa activa y las autoridades anticipan nuevos arrestos en los próximos días. Mientras tanto, exhortan a los concesionarios a implementar controles más rigurosos y a denunciar cualquier actividad sospechosa.

“No se equivoquen, Miami-Dade es un blanco ideal para el fraude crediticio. Pero no permitiremos que el crimen organizado ni los corruptos traten nuestro condado como un mercado abierto. No bajo mi supervisión”, sentenció la sheriff Cordero-Stutz.

Preguntas Frecuentes sobre el Fraude de Vehículos en Miami-Dade