Bebeshito sueña con un "sold out" en Orlando: ¿Qué planea el cantante cubano?

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito continúa proyectando su carrera a nivel internacional y, tras su reciente actuación en el Hard Rock Stadium de Miami, ahora apunta alto: llenar el Kia Center de Orlando, con capacidad para 20.000 personas.

A través de una historia en Instagram, el artista compartió una captura del emblemático recinto junto a un mensaje que deja clara su ambición: “Llevo tiempo visualizando esto. Creo que aquí será la próxima parada”.

La imagen muestra el exterior del Amway Center, acompañado de la ubicación "Orlando (Florida)", dejando entrever que ya está trabajando en lo que podría ser uno de sus conciertos más grandes hasta la fecha.

Esta declaración llega después de que Bebeshito participara en el show de medio tiempo del partido amistoso entre Argentina y Venezuela, celebrado el 10 de octubre en Miami.

El estadio no alcanzó su máxima capacidad, pero la aparición del cantante envuelto en una bandera cubana causó furor entre el público presente, que lo ovacionó con aplausos y gritos de apoyo.

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de controversia. Mientras muchos cubanos elogiaron su actuación y su valentía al representar a la isla en un evento internacional, no faltaron las críticas por parte de usuarios de otros países que cuestionaron su estilo y desconocían su trayectoria.

Frente a los detractores, Bebeshito respondió con firmeza en sus redes sociales: “Estoy feliz, feliz por mí y feliz por las personas que no envidian el éxito de otros”, y remató con una frase directa: “Que lo que me desees se te multiplique”.

