Claudia Artiles explota contra seguidora que la critica por estar con un hombre con hijos y sale en defensa de Ultrack

La influencer cubana Claudia Artiles no se quedó callada ante las críticas que recibió por mantener una relación con Ultrack, quien tiene dos hijas de su relación anterior y otro varón en Cuba.

Todo comenzó cuando una seguidora comentó en una de sus publicaciones: “No entiendo, es que el man tiene dos hijas. Ella no tiene necesidad de estar con alguien así, porque es ella la reconocida, no él, digo yo...”.

Claudia decidió responder directamente en un video, defendiendo tanto su relación como el derecho a amar sin prejuicios: “Yo quiero hacerte una pregunta: ¿Acaso los hombres y las mujeres no tienen el mismo derecho? ¿Por qué un hombre sí tiene que aceptar una mujer con hijos y una mujer no aceptar a un hombre con hijos? ¿Por qué los hombres sí y nosotras no?”.

La influencer también recordó que en la sociedad hay muchas mujeres que anhelan encontrar una pareja que las acepte junto a sus hijos, y aprovechó para destacar el apoyo incondicional que ha recibido de Ultrack.

“Allá afuera hay muchas madres solteras que quisieran encontrarse un hombre bueno que las aceptara con sus hijos. A mí Ultrack me aceptó con Marlon, que tiene Síndrome de Down. ¿Cómo yo no lo voy a aceptar a él con sus hijas? No tiene sentido lo que estás diciendo”, rebatió.

Además, Claudia salió en defensa de la carrera de Ultrack y aclaró que su pareja tiene una trayectoria sólida en las redes sociales: “Ultrack lleva siete años en las redes, haciendo contenido. Tiene una página con un millón de seguidores, un canal de YouTube, dos cuentas de TikTok con muchísimos seguidores... Ultrack era conocido mucho antes que yo, que llevo solo dos años en esto. Que caí en gracia y tuve la suerte de crecer rápido, sí, pero él ya era más conocido”.

Finalmente, la creadora cubana subrayó que su relación con Ultrack se basa en el trabajo en equipo y el respeto mutuo: “Yo le aporté a él y él me aportó a mí. Somos dos creadores que nos juntamos, y nuestros seguidores se complementaron y crecimos mucho más”.

Con un toque de indignación, cerró su mensaje con una reflexión dirigida a quienes la juzgan, recibiendo el apoyo de muchos seguidores: “Parece mentira que tú siendo mujer pienses así”.

