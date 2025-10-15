Claudia Artiles se sincera sobre su reciente cirugía y asegura que todo salió perfecto: "Me siento super bien"

La influencer cubana Claudia Artiles compartió en TikTok un video lleno de buenas noticias tras someterse a una operación láser en los ojos que, según contó, le cambió la vida. Con su habitual naturalidad, relató cómo fue el procedimiento y cómo se siente después de conseguir una visión perfecta.
“Me van a preguntar por qué tengo el móvil y estoy haciendo un video, y te respondo: es porque estoy bien. Fui a mi cita con la doctora, me vio y estoy perfectamente bien. Veo 20-15, más de lo normal”, dijo Claudia, dejando claro que la recuperación ha sido rápida y exitosa.
La creadora explicó que todo el proceso fue mucho más sencillo de lo que imaginaba y, sobre todo, indoloro. “No duele. Yo no me enteré cuando me operaron ni cuando salí. Te dan una caja de pastillas, llegas noqueada y sales noqueada. Es directo a dormir”, contó entre risas, fiel a su estilo cercano y simpático.
Aunque aún tiene un poco de enrojecimiento en los ojos, aclaró que es algo completamente normal tras la cirugía. “Se me va a ir quitando poco a poco, es por el láser, pero todo está bien. Veo clarito, me siento súper bien y ya no tengo que usar espejuelos, gracias a Dios”, celebró emocionada.
Claudia también compartió que el efecto del procedimiento puede durar hasta 15 años, un dato que sorprendió a muchos de sus seguidores. “Solo tengo que no hacer fuerza y echarme las gotitas. La clave es echar las gotitas”, comentó, dejando ver que está cumpliendo con todas las recomendaciones médicas.
El video, que acumula cientos de comentarios, ha generado una ola de mensajes de apoyo y curiosidad. Muchos de sus seguidores aprovecharon para preguntarle por la clínica, el tipo de cirugía y su experiencia completa, mientras otros simplemente la felicitaron por verse tan bien y tan feliz.
La operación de Claudia llega poco después de que su pareja, el influencer Ultrack, se realizara en Miami un implante capilar. El creador de contenido compartió todo el proceso en redes, bromeando con su nueva imagen y recibiendo el apoyo de miles de fans.
Ahora, con ambos totalmente recuperados, Claudia disfruta su nueva visión y Ultrack presume su renovado look capilar. Juntos, se han convertido en una de las parejas más populares de las redes cubanas, demostrando que con humor y buena actitud todo se lleva mejor.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.