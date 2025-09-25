Durante una transmisión en vivo en TikTok, el influencer cubano Ultrack compartió con sus seguidores una historia íntima que, hasta ahora, había mantenido en silencio: cómo Claudia Artiles, su actual pareja, lo apoyó económicamente en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ultrack recordó que, tras su separación de Amanda Sanz, madre de sus dos hijas, atravesó una etapa complicada. Fue entonces cuando conoció a Claudia. En aquel momento no estaba trabajando, había dejado de crear contenido y su situación financiera era precaria. Aun así, seguía invitándola a salir y cubría todos los gastos, sin contarle lo que realmente estaba viviendo.

“Económicamente la estaba pasando bien mal. Me había atrasado en los pagos de la casa, del carro, de todo. Pero no se lo dije. Me las arreglaba”, confesó. Hasta que un día, al notar su preocupación, Claudia le preguntó directamente qué estaba ocurriendo.

“Le conté, pero también le dije que iba a salir adelante”, relató Ultrack. Lo que no esperaba fue la reacción que tuvo ella.

Claudia acababa de cerrar un contrato importante de promoción y, sin pensarlo dos veces, le depositó el primer cheque en su cuenta para que pudiera ponerse al día. “El segundo también me lo dio. Me dijo que si necesitaba más, que usara lo que tenía ahorrado. Que íbamos a salir juntos adelante”, añadió.

Gracias a ese gesto, Ultrack logró estabilizarse, retomar la creación de contenido y superar sus deudas. “Hoy nos va bien. Tenemos nuestros trabajos. Y sí, yo le compro todo. Porque cuando más la necesité, ella no se apartó. Por eso”, afirmó con convicción.

Claudia, por su parte, resumió el momento con una frase sencilla pero significativa: “Las parejas son para eso”.

Con esta historia, Ultrack quiso dejar claro que detrás de la imagen pública de Claudia hay una mujer leal, solidaria y generosa. “Estas cosas no se cuentan en redes, pero lo hago porque hay gente que habla mal de ella y no la conoce”, concluyó el creador de contenido.

