La Navidad se adelantó para Claudia Artiles y Ultrack, quienes ya tienen lista su sesión de fotos navideña... ¡y apenas estamos en octubre!

La influencer cubana y el creador de contenido posaron junto a sus tres hijos en una tierna sesión en pijamas verdes, rodeados de árboles decorados, luces y regalos. Todo quedó documentado en un divertido video detrás de cámaras que Claudia compartió en TikTok, y que desató una avalancha de comentarios entre risas y ternura.

"¿No pudiste esperar a que le saliera el pelo a Ultra?", "Eso no sale hasta nuevo año", "Ñooo, casi sacan la foto el año pasado", fueron algunas de las ocurrencias que dejaron sus seguidores, en referencia al momento del año que estamos y al look del creador de contenido, quien apareció sin su gorra y mostrando cómo luce su cabeza tras su cirugía de implante de pelo.

Captura de Instagram / Claudia Artiles

Pero más allá de las bromas, la mayoría de los mensajes estuvieron cargados de cariño y admiración hacia la familia ensamblada que han formado. Los usuarios destacaron lo felices que se ven, el cambio positivo de Ultrack, y la ternura con la que Claudia cuida no solo a su hijo Marlon, sino también a las hijas del influencer, a quienes ha integrado con amor y naturalidad.

La pareja ya ha compartido en otras ocasiones cómo ha sido su camino juntos. Ultrack reveló recientemente que fue Claudia quien lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida, al apoyarlo económicamente con los primeros cheques de una campaña publicitaria cuando él no podía pagar sus deudas.

"Hoy le compro todo porque ella no se apartó", confesó él en una directa.

Y aunque las calabazas siguen en las tiendas y los disfraces aún están colgados, ellos ya celebran su propia Navidad por adelantado… con fotos, familia y mucho amor.

