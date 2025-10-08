Claudia Artiles arremete contra quienes señalan a Ultrack y dicen que no se ocupa de su hijo en Cuba

Claudia Artiles ha salido al paso de las críticas que acusan a su pareja, el influencer cubano Ultrack, de no ocuparse de su hijo que vive en Cuba.

Todo comenzó tras una publicación en la que Ultrack aparece dándole un beso a Marlon, el hijo de Claudia, momento que algunos internautas aprovecharon para arremeter contra él, alegando que desatiende a su propio hijo en la isla.

“Como lo quiere al de Cuba lo tiene tirado”; “Eso es pantalla cómo si es buen padre no atiende a su hijo varón q tiene aquí en Holguín ese es un farsante”; “¿Y el que está aquí en Cuba qué? Lo de ustedes es hipocresía nada más puro contenido muy falsos”, comentaron algunos usuarios.

Lejos de ignorar los comentarios, Claudia no solo compartió las capturas de las críticas, sino que también divulgó un audio del hijo de Ultrack, en el que el menor habla sobre una bicicleta que quiere, como muestra de la relación cercana y activa entre ambos.

"Ustedes nos conocen a nosotros de los videos que hacemos, pero ustedes no saben qué tipo de padre es Ultrack. Ultrack desde que está conmigo nosotros nos ocupamos de él", explicó Claudia en sus redes sociales.

La influencer también dejó claro que cuenta con el consentimiento de la madre del niño para divulgar el audio: "Me comunico con ella, me llevo bien con ella. Todos los meses le ponemos una recarga para comunicarnos con el niño, porque hace dos meses le mandé una mochila de ropa, hasta un guante para que jugara pelota, y todo lo que a él se le ocurra pedirme, yo se lo mando".

Finalmente, Claudia pidió respeto y contención a los usuarios que lanzan juicios sin conocer la realidad: "Si ustedes no tienen nada bueno que decir, no comenten estupideces", sentenció.

