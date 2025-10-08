Claudia Artiles arremete contra quienes señalan a Ultrack y dicen que no se ocupa de su hijo en Cuba

Claudia Artiles ha salido al paso de las críticas que acusan a su pareja, el influencer cubano Ultrack, de no ocuparse de su hijo que vive en Cuba.
Todo comenzó tras una publicación en la que Ultrack aparece dándole un beso a Marlon, el hijo de Claudia, momento que algunos internautas aprovecharon para arremeter contra él, alegando que desatiende a su propio hijo en la isla.
“Como lo quiere al de Cuba lo tiene tirado”; “Eso es pantalla cómo si es buen padre no atiende a su hijo varón q tiene aquí en Holguín ese es un farsante”; “¿Y el que está aquí en Cuba qué? Lo de ustedes es hipocresía nada más puro contenido muy falsos”, comentaron algunos usuarios.
Lejos de ignorar los comentarios, Claudia no solo compartió las capturas de las críticas, sino que también divulgó un audio del hijo de Ultrack, en el que el menor habla sobre una bicicleta que quiere, como muestra de la relación cercana y activa entre ambos.
"Ustedes nos conocen a nosotros de los videos que hacemos, pero ustedes no saben qué tipo de padre es Ultrack. Ultrack desde que está conmigo nosotros nos ocupamos de él", explicó Claudia en sus redes sociales.
La influencer también dejó claro que cuenta con el consentimiento de la madre del niño para divulgar el audio: "Me comunico con ella, me llevo bien con ella. Todos los meses le ponemos una recarga para comunicarnos con el niño, porque hace dos meses le mandé una mochila de ropa, hasta un guante para que jugara pelota, y todo lo que a él se le ocurra pedirme, yo se lo mando".
Lo más leído hoy:
Finalmente, Claudia pidió respeto y contención a los usuarios que lanzan juicios sin conocer la realidad: "Si ustedes no tienen nada bueno que decir, no comenten estupideces", sentenció.
Preguntas Frecuentes sobre Claudia Artiles y Ultrack
¿Cómo responde Claudia Artiles a las críticas sobre el cuidado del hijo de Ultrack en Cuba?
Claudia Artiles responde a las críticas afirmando que tanto ella como Ultrack se ocupan activamente del hijo de él en Cuba. Mencionó que mantienen comunicación regular con el niño y su madre, y que le envían lo que necesita, como recargas telefónicas y regalos. Además, Claudia compartió un audio del niño para demostrar su relación cercana.
¿Qué acciones han tomado Claudia Artiles y Ultrack ante las amenazas recibidas?
Claudia Artiles y Ultrack han denunciado formalmente las amenazas contra el hijo de Claudia. Tras recibir mensajes amenazantes durante una transmisión en vivo, Claudia acudió a la policía para presentar una denuncia, reafirmando que no permitirán ataques hacia su familia.
¿Cuál es la postura de Claudia Artiles respecto a las críticas sobre su papel como madrastra?
Claudia Artiles defiende su papel como madrastra y asegura que cuida con amor a las hijas de Ultrack. Ha demostrado su compromiso con la familia ensamblada, realizando gestos cariñosos y atenciones hacia las hijas de su pareja, lo cual ha sido bien recibido por sus seguidores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.