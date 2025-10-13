La influencer cubana Samantha Hernández, conocida por su naturalidad y cercanía con sus seguidores, compartió en un reciente video de YouTube todos los detalles de su recuperación, a 12 días de haberse sometido a una cirugía estética en Miami.

"Me operé el primero de octubre, en la tarde, entre las 3 y las 4", contó Samantha, visiblemente más tranquila y recuperada. A pesar de haber pasado por momentos difíciles, como un desmayo la primera noche y vómitos al día siguiente, afirmó sentirse bien de ánimo. “Los primeros días fueron malos, pero luego he estado activa, en cama”, relató.

La joven explicó que ya lleva nueve masajes postoperatorios, los cuales comenzaron tres días después de la cirugía. Aunque muchas personas le advirtieron que serían dolorosos, asegura que no lo han sido. “Es incómodo, pero ahora mi cuerpo me los pide”, dijo con naturalidad.

Samantha se sometió a una liposucción 360 sin transferencia de grasa y aumento de senos, una decisión personal que ha generado todo tipo de comentarios. “Me preguntan por qué lo hice si no me hacía falta. Yo me amo y me he amado siempre, pero Dios me dio la oportunidad de retocar algunas cosas que a mí no me gustaban”, explicó.

Consciente del debate sobre los cuerpos naturales y los intervenidos, la influencer se mostró respetuosa con todas las opiniones. “No apoyo que las mujeres hechas se crean mejor que las naturales, ni que las naturales se crean más que las hechas. Operarte no es solo pasar por un quirófano; la recuperación puede ser complicada”, reflexionó.

También confesó que su estilo de vida, aunque activo, no siempre incluye una alimentación estricta. “Voy al gimnasio, pero me gusta el pan, el dulce… soy realista: me gusta comer mal y por eso me hice la lipo. La grasa acumulada no la iba a bajar, ya lo había intentado”, dijo con franqueza.

Lo más leído hoy:

Sobre los resultados, Samantha asegura que aún es pronto para mostrar su cuerpo, ya que debe llevar la faja durante un mes completo. Sin embargo, lo que ha visto hasta ahora le gusta. “Cuando cumpla el mes, me retiraré las esponjas y las tablas y les enseñaré un video en bikini mostrando mi cuerpo”. A pesar de que los resultados todavía no son del todo visibles, sí mostró cómo luce su silueta durante este proceso.

Captura de YouTube / Samantha Hernández

Aunque reconoce sentirse feliz por haber dado un paso que le daba miedo, también ha experimentado momentos de tristeza. “No estoy acostumbrada a estar en cama todo el día, y que me lo tengan que hacer todo me hace sentir mal. Pero entiendo que es un proceso y todo es con un fin”, concluyó.

Samantha Hernández, influencer y pareja del cantante cubano L' Kimii, se suma así a la lista de figuras cubanas que apuestan por la cirugía estética como una forma de bienestar personal, desde una mirada transparente, sin tabúes y con un mensaje claro: todas las mujeres son bellas, con o sin retoques.

Preguntas frecuentes sobre la cirugía estética de Samantha Hernández en Miami