Samantha Hernández se somete a cirugía estética en Miami: "Tengo complejito con mi barriguita"

La influencer cubana Samantha Hernández se sometió recientemente a una cirugía estética en Miami, según compartió con sus seguidores a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.
En las imágenes, se puede ver el proceso previo al procedimiento quirúrgico, donde se muestra en un puro nervio. “Estoy extremadamente nerviosa”, confesó mientras era atendida por el equipo médico para los exámenes previos a la cirugía.
Samantha también explicó abiertamente los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. “Yo sí tengo complejito con mi barriguita. Si Dios me dio esta oportunidad, lo voy a hacer”, afirmó.
La joven influencer incluso reveló el apoyo que ha recibido de su familia, especialmente de su madre. “Mi mamá me dijo: ‘Dale, hazte la lipo y después te metes de nuevo en el gimnasio para que esas piernas y ese cul* se pongan como deben ponerse’”, contó.
Aunque la operación ya fue realizada, los resultados aún no han sido revelados públicamente, y sus seguidores están a la expectativa por ver el cambio físico de la popular creadora de contenido.
Con una actitud transparente y sin tabúes, Samantha Hernández se suma a la lista de figuras cubanas que han optado por la cirugía estética para sentirse mejor consigo mismas y potenciar su imagen en redes sociales.
No obstante, muchos de sus seguidores en los comentarios opinaron que tenía un cuerpazo al natural y no necesitaba este tipo de procedimientos.
Preguntas Frecuentes sobre Cirugías Estéticas de Influencers Cubanas
¿Por qué Samantha Hernández decidió someterse a una cirugía estética?
Samantha Hernández decidió someterse a una cirugía estética porque tenía un "complejito" con su barriguita. La influencer cubana compartió con sus seguidores en Instagram que, al tener la oportunidad de mejorar su aspecto, optó al parecer por realizarse una liposucción. Además, contó con el apoyo de su madre en esta decisión, quien la animó a seguir adelante con el procedimiento y luego continuar en el gimnasio para mantener su figura.
¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Samantha Hernández ante su decisión de operarse?
Aunque algunos seguidores de Samantha Hernández consideran que tenía un buen cuerpo al natural y no necesitaba operarse, la influencer recibió apoyo de muchos de sus seguidores, quienes esperan ver los resultados de su cirugía. La decisión de someterse a una liposucción generó un debate entre los usuarios, reflejando diferentes perspectivas sobre la cirugía estética y la imagen corporal.
¿Qué procedimientos estéticos se realizó Amanda Sanz en Miami?
Amanda Sanz se sometió a una lipoescultura 360 con transferencia de grasa a glúteos y caderas, además de un levantamiento de senos con implantes de gel. La influencer cubana ha compartido abiertamente su proceso de transformación en redes sociales, destacando el impacto positivo que ha tenido en su autoestima y estado emocional, y ha recibido numerosas reacciones de apoyo por su valentía.
¿Qué complicaciones enfrentó Rachel Arderi tras su cirugía estética en Cuba?
Rachel Arderi enfrentó complicaciones con sus implantes mamarios que se realizaron en Cuba, ya que uno de los implantes estaba encapsulado y colocado al revés. Esto le causó dolor y la llevó a someterse a una nueva cirugía en Miami. Rachel destacó que la calidad de los procedimientos médicos en Cuba no siempre es adecuada, lo que motivó su decisión de operarse nuevamente en Estados Unidos por motivos de salud.
