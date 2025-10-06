Samantha Hernández se somete a cirugía estética en Miami: "Tengo complejito con mi barriguita"

La influencer cubana Samantha Hernández se sometió recientemente a una cirugía estética en Miami, según compartió con sus seguidores a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, se puede ver el proceso previo al procedimiento quirúrgico, donde se muestra en un puro nervio. “Estoy extremadamente nerviosa”, confesó mientras era atendida por el equipo médico para los exámenes previos a la cirugía.

Samantha también explicó abiertamente los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. “Yo sí tengo complejito con mi barriguita. Si Dios me dio esta oportunidad, lo voy a hacer”, afirmó.

La joven influencer incluso reveló el apoyo que ha recibido de su familia, especialmente de su madre. “Mi mamá me dijo: ‘Dale, hazte la lipo y después te metes de nuevo en el gimnasio para que esas piernas y ese cul* se pongan como deben ponerse’”, contó.

Aunque la operación ya fue realizada, los resultados aún no han sido revelados públicamente, y sus seguidores están a la expectativa por ver el cambio físico de la popular creadora de contenido.

Con una actitud transparente y sin tabúes, Samantha Hernández se suma a la lista de figuras cubanas que han optado por la cirugía estética para sentirse mejor consigo mismas y potenciar su imagen en redes sociales.

Lo más leído hoy:

No obstante, muchos de sus seguidores en los comentarios opinaron que tenía un cuerpazo al natural y no necesitaba este tipo de procedimientos.

Preguntas Frecuentes sobre Cirugías Estéticas de Influencers Cubanas