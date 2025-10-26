¿Cuándo golpeará Melissa a Cuba? Meteorólogo cubano desde EE.UU explica qué esperar

El huracán Melissa continúa fortaleciendo su estructura sobre el Caribe central con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Su desplazamiento hacia el oeste mantiene en vigilancia activa al oriente cubano, donde se prevé que los efectos del sistema comiencen a sentirse desde la noche del martes o la madrugada del miércoles.

El meteorólogo cubano Rubén Capote, jefe de Meteorología en Telemundo 49, explicó en un análisis publicado en TikTok que el ciclón mantiene una trayectoria constante y una estructura compacta, con un radio de vientos huracanados de unas 25 millas y vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 175 millas de su centro.

Esa amplitud coloca bajo riesgo de ráfagas intensas a zonas del Caribe occidental, incluidas Jamaica y el oriente de Cuba.

“Ya para el martes temprano en la mañana, la periferia de esos vientos con fuerza de tormenta estaría tangencial a la costa sur del oriente cubano”, explicó Capote, al señalar que Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma e incluso parte de Las Tunas podrían experimentar rachas sostenidas y lluvias intermitentes durante gran parte del martes y el miércoles.

El especialista subrayó que los vientos de 140 millas por hora que reporta el NHC son “efectivos muy cerca del centro del ciclón tropical y generalmente potenciales”, lo que significa que no se registran de manera uniforme en toda el área afectada.

No obstante, recomendó precaución, especialmente por el aumento de las marejadas y la entrada de bandas de lluvia que podrían acumular precipitaciones significativas.

Según las más recientes actualizaciones, el ojo del huracán no tiene aún un camino que asegure dónde comenzará el impacto directo sobre tierra firme cubana, pero el oriente de la isla se encuentra bajo vigilancia activa por vientos, lluvias intensas y marejadas que podrían sentirse desde el martes por la noche.

Las imágenes satelitales muestran un ojo bien definido y una convección profunda, signos de un sistema poderoso que podría alcanzar la categoría 5 al aproximarse a las Bahamas orientales.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) alertó sobre fuertes marejadas en las costas de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, así como lluvias abundantes asociadas a las bandas externas del sistema.

Aunque se espera que la influencia del viento disminuya progresivamente a partir del miércoles, el oleaje seguirá siendo peligroso durante el resto de la semana por la orientación del viento “prácticamente perpendicular a la costa sur oriental”, precisó Capote.

El meteorólogo cerró su mensaje con una advertencia clara: “Cuídense mucho, seguimos pendientes del tiempo”, recordando que la situación puede cambiar en las próximas horas si Melissa modifica su trayectoria o intensifica su estructura.