Subdirector del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. sobre impacto de huracán Melissa: “Potencialmente catastrófico”

El subdirector del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC) Jamie Rhome alertó sobre el impacto “potencialmente catastrófico” de huracán Melissa.

En una comunicación en las redes, el experto explicó que se trata de un evento potencialmente catastrófico que se desarrolla según el pronóstico.

Asimismo, aseguró que el poderoso huracán, actualmente en la categoría 4 en la escala Saffir Simpson, tiene el potencial de intensificarse aún más antes de moverse sobre Jamaica y en los próximos días.

Rhome vaticinó que para Jamaica el impacto de huracán podría extenderse por 24 horas, mientras que las condiciones de tormenta tropical podrían persistir durante dos o tres días.

Jamaica podría sufrir “un potencial de lluvia superior a 3 pies déjame decir que nuevamente cantidades de lluvia potencial superiores a 3 pies sobre terreno densamente montañoso que es casi seguro que creará inundaciones”, dijo.

Las condiciones de huracán se asentarán o ocurrirán sobre la isla durante un exceso

“Si estás mirando desde Jamaica las condiciones van a ir cuesta abajo rápidamente”, alertó.

Asimismo, pronosticó inundaciones repentinas extremas sobre el oriente de Cuba a medida que el centro se mueva en esa dirección.

Huracán Melissa

El huracán Melissa continuará intensificándose durante el lunes e impactará el oriente de Cuba el martes por la noche.

Según el parte de las dos de la tarde del domingo del Centro Nacional de Huraacanes de EE. UU. (NHC) el ojo del Huracán Melissa fue localizado cerca de la latitud 16.4 Norte, longitud 76.9 Oeste.

El huracán categoría 4 se está moviendo hacia el oeste cerca de 5 mph (7 km/h). En lo que queda de domingo se espera un movimiento lento hacia el oeste, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

El núcleo de Melissa se moverá cerca o sobre Jamaica el martes y a través del sureste de Cuba el martes por la noche, luego atravesará las Bahamas el miércoles.

Posee vientos máximos sostenidos están cerca de 140 mph (220 km/h) con ráfagas más altas.

El NHC pronostica una intensificación adicional durante el lunes, seguida de fluctuaciones en intensidad.

“Se espera que Melissa sea un poderoso huracán mayor cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o martes por la mañana y sureste de Cuba a última hora del martes”, se lee en el parte

Las condiciones de huracán son posibles en el área de vigilancia en el este de Cuba el martes hasta el miércoles, precisa la información.

Melissa tiene vientos con fuerza de huracán que se extienden hacia fuera hasta 25 millas (35 km) desde el centro.

El huracán impactará el oriente de Cuba, con acumulados de lluvia total de 10 a 15 pulgadas, con cantidades locales de 20 pulgadas, desde el martes hasta el miércoles,

Por tanto, podría provocar inundaciones repentinas y numerosos deslizamientos de tierra.