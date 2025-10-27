Candidato socialista a alcaldía de New York se fotografió sonriente con delegación del régimen cubano en 2024

Vídeos relacionados:

El asambleísta estatal de Queens y actual favorito a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, fue visto sonriente junto a una delegación del régimen comunista cubano durante una visita a Albany en 2024.

La imagen, difundida por el senador estatal Jabari Brisport y republicada ahora por el New York Post, muestra al candidato posando con funcionarios de Cuba ante las Naciones Unidas, durante un encuentro promovido por legisladores socialistas demócratas de Nueva York.

Brisport celebró la reunión en redes sociales asegurando que era “un honor” recibir a los representantes del gobierno de Miguel Díaz-Canel y pidió “poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba”, postura que Mamdani comparte abiertamente.

El político de origen ugandés, miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA), ha abogado por el levantamiento de las sanciones a la isla, mientras se declara crítico con las dictaduras de Venezuela y Cuba.

Captura de pantalla Instagram / @jabaribrisport

Sin embargo, la foto ha generado controversia. La congresista republicana Nicole Malliotakis, hija de una cubana exiliada, calificó de “ofensivo” el gesto del candidato.

Lo más leído hoy:

“No sorprende que Mamdani esté feliz de recibir a los emisarios de un régimen que confiscó propiedades y encarceló a disidentes”, dijo. “Las políticas socialistas que él promueve solo traen pobreza y represión”.

El diplomático que aparece junto a Mamdani en la imagen es Yuri Ariel Gala López, actual representante del régimen cubano ante las Naciones Unidas.

Yuri Ariel Gala López / misiones.cubaminrex.cu

Gala López ha sido uno de los portavoces más activos de La Habana en el foro internacional, dedicado a justificar las políticas del régimen de Díaz-Canel y a difundir la narrativa oficial del castrismo.

En sus intervenciones, ha acusado repetidamente a Estados Unidos de ser el responsable de la crisis económica y humanitaria en Cuba, mientras evita mencionar la represión política, la censura y la falta de libertades en la isla.

Desde su cargo en la ONU, Gala López ha defendido la soberanía del régimen frente a las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos y ha atacado a los mecanismos de supervisión global que exigen transparencia y democracia en Cuba.

Su presencia en la reunión con los legisladores de Nueva York refuerza el objetivo del aparato diplomático cubano de ganar simpatías en sectores de la izquierda estadounidense y debilitar el apoyo al embargo, una estrategia que el castrismo utiliza desde hace décadas para sostener su control político y económico.

El viaje a Albany formó parte de una serie de encuentros de legisladores de izquierda con diplomáticos cubanos, quienes obtuvieron un permiso especial para salir del perímetro de 25 millas que normalmente restringe su movimiento fuera de la ONU.

En paralelo, una delegación de más de 40 miembros de la DSA viajó a Cuba en 2024 para expresar su solidaridad con el gobierno comunista, criticando el embargo estadounidense y alabando la “resiliencia del pueblo cubano”.

Mientras la polémica crece, Mamdani intenta mantener su discurso progresista centrado en los trabajadores, pero las imágenes junto a funcionarios del régimen de La Habana podrían pasarle factura en una ciudad marcada por su comunidad exiliada cubana.