EE.UU. desmiente cambios en leyes migratorias tras cierre del Gobierno

El Gobierno de Estados Unidos salió este miércoles a desmentir los rumores que circulaban en redes sociales sobre supuestos cambios en las leyes migratorias tras la entrada en vigor del cierre administrativo federal, el primero en casi siete años.

La cuenta oficial Migración USA Oficial, dedicada a informar sobre las políticas estadounidenses para frenar la inmigración ilegal, publicó un mensaje en X en el que actualizó sobre la situación tras la clausura de la administración.

"No hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de las leyes fronterizas. Cualquier rumor de que un cierre del gobierno de EE.UU. permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos es falso", expresó.

"La seguridad fronteriza y los esfuerzos de aplicación de la ley siguen siendo estrictos y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito", agregó.

En paralelo, organismos afectados por la falta de financiamiento anunciaron ajustes inmediatos en su política informativa.

El sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, en Texas, advirtió que su cuenta no se administrará de manera activa mientras dure la suspensión presupuestaria: "No responderemos ni actualizaremos hasta que se apruebe la financiación", comunicó.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) también avisó que dejará de actualizar sus redes durante el cierre, salvo las plataformas críticas destinadas a proteger vidas y propiedades, y sugirió a la ciudadanía acudir al portal weather.gov para información meteorológica esencial.

Una parálisis política que golpea a millones

El cierre gubernamental comenzó a las 00:01 del miércoles, después de que el Congreso fracasara en aprobar un presupuesto temporal que mantuviera la administración en funcionamiento.

El desencuentro entre republicanos y demócratas gira en torno a los subsidios de salud y los recortes de gasto impulsados por el presidente Donald Trump, en su segundo mandato.

Trump, lejos de buscar consenso, intensificó el enfrentamiento con un video burlón contra sus rivales y una declaración tajante: "Perdieron las elecciones por una mayoría aplastante y no cambian".

El conflicto amenaza con un impacto profundo.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca advirtió que no solo habrá suspensiones de empleo sin salario, como en cierres anteriores, sino que podrían ejecutarse despidos permanentes.

El propio Trump lo sugirió: "Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos [los demócratas], como dejar sin empleo a un gran número de personas".

Servicios esenciales y paralización parcial

Aunque la Patrulla Fronteriza, los controladores aéreos, el correo postal y las fuerzas armadas seguirán operando, lo harán con personal que no cobrará hasta nuevo aviso.

En contraste, sectores como la educación preescolar con fondos federales, los préstamos estudiantiles, las inspecciones de alimentos, los programas de asistencia alimentaria y los parques nacionales ya sienten los efectos inmediatos de la parálisis.

Museos del Instituto Smithsonian, incluido el Zoológico Nacional, cerraron sus puertas.

También se suspendieron los planes de contratación y formación de nuevos controladores aéreos, con posibles consecuencias para el tráfico aéreo.

En el área de salud pública, la FDA advirtió que se limitará a responder emergencias, reduciendo sus labores preventivas frente a enfermedades transmitidas por los alimentos.

Si bien los pagos de Medicare, Seguridad Social y beneficios para veteranos continúan por fuentes independientes, su administración podría ralentizarse, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.

El trasfondo político

Para analistas, el cierre no es solo un pulso sobre números, sino una pugna entre dos visiones irreconciliables de gobierno: los demócratas buscan proteger programas sociales y sanitarios, mientras que Trump y los republicanos apuestan por achicar el Estado y forzar concesiones.

"No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto partidista republicano que continúe destruyendo la atención médica de los estadounidenses comunes", señaló Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara.

La tensión también se vive dentro del Partido Demócrata, cuyos líderes son presionados para no ceder.

El equipo de Trump insiste en que la responsabilidad recae en sus opositores.

Russ Vought, director de presupuesto, defendió que el cierre es evitable si el Senado aprueba el plan republicano: "Un cierre se manejará de manera apropiada, pero es algo que se puede evitar si los demócratas aceptaran el proyecto de ley aprobado por la Cámara".

Del otro lado, los demócratas consideran que el presidente no busca negociar, sino imponer.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue tajante: "Tenemos menos de un día para resolver esto y Trump está troleando en Internet como un niño de 10 años".

La administración Trump culpa a los demócratas y la pugna se intensifica en Internet

El pulso partidista se ha intensificado en las redes sociales.

La Casa Blanca colocó en su sitio oficial un reloj que contabiliza la duración del parón con el mensaje: "Los demócratas han cerrado el gobierno".

Por su parte, desde la cuenta oficial de los republicanos de la Cámara de Representantes, se afirmó: "Los demócratas han cerrado oficialmente el gobierno federal. Están priorizando a los inmigrantes indocumentados y perjudicando a los estadounidenses trabajadores".

La propia Casa Blanca difundió un mensaje en el que acusa a la oposición de impulsar una "lista de deseos de 1,5 billones de dólares", con "atención sanitaria gratuita para los ilegales" y de "mantener a la nación como rehenes".

La respuesta demócrata llegó con la exvicepresidenta Kamala Harris, quien escribió: "Seamos claros: los republicanos están a cargo de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Este es su cierre".

Preguntas frecuentes sobre el cierre del Gobierno de EE. UU. y sus implicaciones migratorias