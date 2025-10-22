Campaña oficial intenta tapar el colapso del sistema de salud mostrando hospitales limpios y funcionales

En los últimos días, publicaciones en redes sociales han vuelto a poner en evidencia el contraste entre la propaganda oficial del régimen cubano sobre el sistema de salud y las denuncias ciudadanas que muestran su deterioro.

El activista y doctor cubano Lucio Enríquez Nodarse publicó este martes un mensaje en Facebook en el que afirma que, tras haber mostrado días antes el mal estado del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, ahora el centro ha intentado proyectar una imagen ideal.

“Publicaron unas fotos ‘idílicas’ del hospital: limpio, brillante y reluciente. Pero resulta que una paciente que está ahora mismo ingresada me acaba de enviar estas imágenes. Y lo que se ve allí dista muchísimo de esas postales de fantasía”, escribió.

Nodarse acompañó el texto con fotos del interior del hospital, donde se observan pasillos con suciedad, techos con filtraciones y mobiliario deteriorado. En otro fragmento de su publicación añadió: “Lo suyo no es medicina, es marketing ideológico. La dictadura lleva décadas vendiendo una mentira sanitaria, mientras el sistema se cae a pedazos.”

En la página oficial del hospital aparecieron poco antes publicaciones con fotografías de pasillos pintados y mensajes de exaltación al personal médico. “Nuestros médicos, enfermeros, técnicos y todo el personal de la salud trabajan con un compromiso inquebrantable, con dedicación y profundo amor por lo que hacen. Somos el hospital de la familia cienfueguera”.

El periodista José Luis Tan Estrada reaccionó a esa publicación y denunció que el hospital “está borrando los comentarios que desmienten su publicación”.

Igualmente la dirección del hospital publicó un comunicado oficial en el que calificó de “falsa” la denuncia del periodista y activista camagüeyano José Luis Tan Estrada sobre robos o asaltos dentro de la institución. En el texto aseguró que “no se han registrado incidentes de ese tipo” y que “la seguridad de pacientes, acompañantes y trabajadores se mantiene garantizada”. Además, pidió a la población “no dejarse manipular por informaciones no verificadas” y lamentó “la alarma y angustia que estos rumores sin fundamento están causando”.

Tan Estrada, por su parte, reaccionó segurando que los robos e incidentes de inseguridad sí ocurren, y publicó varios testimonios que lo respaldan. “A mi suegro, que es enfermero del hospital del motor [sic], le llevaron el asiento de la moto, la llave de la gasolina y demás cosas. Un enfermero que está de guardia, que con el salario que gana no le da ni para la gasolina… un desastre lo que se vive”, escribió.

Añadió que “de noche, en los pasillos, hombres escondidos se metían en las salas a robar. Seguridad, ninguna. Los médicos temían caminar de madrugada por esas situaciones.”

En su mensaje, afirmó: “La inseguridad no es una noticia falsa: es la realidad que sufren pacientes, familiares y trabajadores en el principal centro médico de Cienfuegos. Ojalá el hospital se preocupara más por resolver y menos por tapar.”

En paralelo, otras figuras afines al régimen han publicado mensajes en defensa del sistema sanitario cubano. El joven Fabián Alonso, dirigente comunista y estudiante de doctorado en Brasil, compartió en Facebook imágenes de hospitales limpios junto a un texto en el que asegura: “Aquí están las imágenes en tiempo real que no quieren que veas: hospitales limpios, funcionales, con médicos que no abandonan a nadie. Pasillos donde no se cobra por respirar. Consultas donde no se pregunta cuánto puedes pagar.”

En otra publicación, Alonso comparó hospitales de países capitalistas con los cubanos, describiendo los primeros como lugares “colapsados” y “sin compasión”, y defendiendo el sistema nacional con un discurso de orgullo revolucionario.

“Sí, hay hospitales deteriorados. Sí, faltan medicamentos. Pero aquí nadie muere por no tener dinero. Aquí se atiende con lo que hay —y con lo que no hay, se inventa. Nuestros médicos no se rinden. Nuestras enfermeras no abandonan. Nuestros hospitales, aunque golpeados, siguen siendo trincheras de humanidad”, escribió.

Las imágenes y testimonios compartidos por ciudadanos contrastan con las publicaciones institucionales que intentan exhibir hospitales ordenados y funcionales. “Eso es lo que vive el pueblo, no lo que enseñan los medios oficiales”, concluyó Lucio Enríquez Nodarse.