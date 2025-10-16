Trump anuncia reuniones con Putin y Zelenski para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que sostendrá reuniones con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski para negociar el fin de la guerra en Ucrania, tras mantener una “larga y productiva” conversación telefónica con el mandatario ruso.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump escribió: “Estoy hablando ahora con el presidente Putin. La conversación está en curso, es larga, y reportaré los detalles al concluir. Gracias por su atención”.

Captura Truth Social / @realDonaldTrump

Horas más tarde, confirmó en otra publicación que la llamada había terminado y la calificó de “muy productiva”. Según el presidente estadounidense, Putin felicitó a Estados Unidos por los avances de paz en Medio Oriente, y ambos coincidieron en que esos progresos podrían “ayudar en las negociaciones para alcanzar el fin de la guerra con Rusia y Ucrania”.

Captura Truth Social / @realDonaldTrump

Trump agregó que durante la conversación, el líder ruso agradeció a la primera dama, Melania Trump, por su trabajo con programas infantiles, y que ambos dedicaron tiempo a discutir las relaciones comerciales futuras “cuando la guerra con Ucrania termine”.

El mandatario confirmó además que la próxima semana habrá reuniones de alto nivel entre delegaciones de ambos países, encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, y que posteriormente él y Putin se reunirán en Budapest, Hungría, con el objetivo de poner fin a lo que describió como una “guerra ingloriosa”.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, para ver si podemos traer esta guerra a su fin. Mañana me reuniré con el presidente Zelenski en la Casa Blanca, donde discutiremos mi conversación con Putin y mucho más”, escribió Trump.

El Kremlin confirma la llamada y advierte sobre escalada militar

Según informó la agencia EFE, el Kremlin confirmó este jueves la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, dos meses después de su cumbre en Alaska.

“Justo ahora tiene lugar una conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos”, indicó el portavoz presidencial Dmitri Peskov, citado por el periodista Pável Zarubin, cercano al Kremlin.

La llamada —la séptima desde enero, según Moscú— se produjo en vísperas del encuentro previsto entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca.

Esta semana, Trump había sugerido la necesidad de hablar con Putin sobre el posible suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Ucrania, algo que el Kremlin considera una “línea roja”.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió al diario Kommersant que esa entrega supondría “un nuevo nivel de escalada” en el conflicto y causaría “un daño colosal a las perspectivas de normalización entre Rusia y Estados Unidos”.

Desde la cumbre del 15 de agosto en Alaska, considerada en su momento un éxito diplomático para Putin, las relaciones entre ambos países se han tensado.

Trump ha expresado su “decepción” con su homólogo ruso y lo ha instado públicamente a “dejar de matar ucranianos y rusos”.

Aun así, el anuncio de nuevas reuniones y de una posible cumbre en Budapest marca un intento renovado de la Casa Blanca por mediar directamente en el conflicto, en un contexto donde Washington y Moscú mantienen serias diferencias sobre el futuro de Ucrania y la seguridad europea.

Durante una reunión celebrada en Alaska, Donald Trump y Vladimir Putin abordaron sin éxito una posible solución al conflicto en Ucrania. El encuentro fue breve y concluyó sin compromisos concretos, aunque ambos líderes aseguraron haber encontrado “algunos avances”.

Trump reconoció que no hay un acuerdo real y dejó claro que la decisión final dependería de la OTAN y del presidente ucraniano, mientras Putin reiteró su habitual narrativa sobre amenazas a la seguridad de Rusia.

Pese a ese intento diplomático fallido, el mandatario estadounidense dio un giro drástico en su postura al autorizar ataques ucranianos con misiles de largo alcance dentro de Rusia.

La medida, impulsada por presiones militares y diplomáticas, incluyó la posible entrega de misiles Tomahawk, lo que representaría una escalada considerable en la capacidad ofensiva de Kiev.

Desde el Kremlin, se minimizó la amenaza, aunque expertos advierten que este movimiento podría alterar el equilibrio estratégico del conflicto.

En paralelo, el discurso de Trump hacia Putin se tornó abiertamente crítico. Cuestionó públicamente la eficacia del líder ruso en el conflicto y lo acusó de debilitar su imagen internacional al prolongar una guerra que, según él, “debería haber terminado en una semana”.

Este cambio de tono coincidió con una reafirmación del apoyo a Ucrania y a su presidente, Volodimir Zelenski, a quien calificó como un hombre valiente con un gran espíritu de lucha.

Sin embargo, días después, Trump agradeció a Putin por haber valorado positivamente sus esfuerzos diplomáticos en distintos escenarios globales.

El mandatario ruso elogió su papel como pacificador y criticó que no se le hubiera concedido el Premio Nobel de la Paz.

Trump respondió a ese gesto con un escueto mensaje de agradecimiento, mostrando un contraste llamativo entre su retórica beligerante reciente y el reconocimiento recibido desde Moscú.

