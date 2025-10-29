¡Sorpresa! Baja precio del dólar en la venta informal en Cuba

Tras una importante racha en que el dólar había experimentado sucesivos aumentos de precio en Cuba, al amanecer de este miércoles la moneda estadounidense registra una súbita caída en su valor de venta informal.

En las últimas horas el precio del dólar ha caído a los 485 CUP, lo que supone cinco pesos menos que los 490 que alcanzó el pasado viernes.

El euro, por su parte, se sostiene en 540 CUP desde el 23 de octubre.

En el caso de la MLC resiste en 200 CUP desde hace varias jornadas.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 29/10/2025 -8:06 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 485 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 540 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

De acuerdo con el informe de octubre del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), en lo que resta de mes el dólar podía incluso superar los 500 CUP.

Sin embargo, apenas a dos días del acabar el mes, la moneda estadounidense da un paso atrás, que complica el cumplimiento de esa previsión.

Según el mismo pronóstico del OMFi, el euro podría llegar a 551 CUP; mientras que la MLC quedaría en unos 215 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 29 de octubre:

1 USD = 485 CUP.

5 USD = 2,425 CUP.

10 USD = 4,850 CUP.

20 USD = 9,700 CUP.

50 USD = 24,250 CUP.

100 USD = 48,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR: 540.

5 EUR = 2,700 CUP.

10 EUR = 5,400 CUP.

20 EUR = 10,800 CUP.

50 EUR = 27,000 CUP.

100 EUR = 54,000 CUP.

200 EUR = 108,000 CUP.

500 EUR = 270,000 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.