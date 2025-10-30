Bajón del precio del dólar en Cuba por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo el precio del dólar cae en el mercado informal cubano, según revela el parte publicado este 30 de octubre por el medio independiente elTOQUE.

Al amanecer de este jueves, la moneda estadounidense desciende a los 480 CUP por unidad, cinco pesos menos que su valor en la jornada anterior, en la que también había bajado otros cinco pesos.

A diferencia de la súbita caída de valor de la moneda estadounidense, el euro se sostiene en 540 CUP desde el 23 de octubre.

En el caso de la MLC, la moneda virtual con que opera el régimen resiste en 200 CUP desde hace varias jornadas.

Evolución de la tasa de cambio

Tras una racha de varias semanas en que el dólar había experimentado un sostenido aumento de precio, la moneda estadounidense parece que cerrará el mes sin llegar al umbral de 500 pesos que había previsto el OMfi en su informe de octubre.

Según el mismo pronóstico del OMFi, el euro podía llegar a 551 CUP; mientras que la MLC quedaría en unos 215 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio hoy 30/10/2025 -6:41 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 480 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 540 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

El dólar baja por primera vez en más de cinco meses

Desde mayo, el dólar mantenía una racha de sostenido aumento de precio en el mercado informal.

Hay que remontarse al mes de mayo para encontrar la fecha más cercana en que descendió el valor de la moneda estadounidense.

A ello se suma que el dólar escaló 51 euros solo en el mes de octubre. El 30 de septiembre estaba tasado en 439 CUP y llegó a los 490 CUP el pasado 24 de octubre.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 29 de octubre:

1 USD = 480 CUP.

5 USD = 2 400 CUP.

10 USD = 4 800 CUP.

20 USD = 9 600 CUP.

50 USD = 24 000 CUP.

100 USD = 48 000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR: 540.

5 EUR = 2,700 CUP.

10 EUR = 5,400 CUP.

20 EUR = 10,800 CUP.

50 EUR = 27,000 CUP.

100 EUR = 54,000 CUP.

200 EUR = 108,000 CUP.

500 EUR = 270,000 CUP.

Mientras tanto, sigue sin saberse qué pasó con "la tasa flotante" anunciada desde finales desde 2024 por el primer ministro, Manuel Marrero, quien anunció cambios con el fin de intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.