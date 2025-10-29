“¡Por favor, ayuden!”: el huracán Melissa azota el oriente cubano con vientos destructivos y graves inundaciones

El huracán Melissa continúa cruzando el oriente de Cuba en la madrugada de este miércoles como un poderoso ciclón categoría 3, dejando lluvias torrenciales, vientos destructivos, apagones e inundaciones en varias provincias.

El fenómeno tocó tierra durante la noche por el municipio Guamá, en Santiago de Cuba, por playa El Francés, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y una presión central mínima de 952 milibares, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Destrucción y angustia en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba es hasta el momento la provincia más golpeada. Desde la ciudad, Alexis M. reportó “fuertes vientos, mucha agua, inundaciones y casas ya caídas”, mientras Magdiel F., desde el barrio de Versalles, aseguró que “hay derrumbes totales en varias casas de madera”.

Los reportes coinciden con los datos de la Defensa Civil, que registró ráfagas de viento superiores a los 180 km/h durante la madrugada. En los barrios de Versalles, José Martí y Altamira se reportan derrumbes parciales, árboles caídos y cortes eléctricos masivos.

Abel de los R., también desde Santiago, confirmó que “hay árboles caídos por todas partes”, mientras las imágenes que circulan en redes sociales muestran calles bloqueadas, estructuras dañadas y postes eléctricos derribados.

Holguín y Las Tunas bajo el cuadrante norte del huracán

En Holguín, los efectos del cuadrante norte de Melissa se hacen sentir con fuerza. Arianna V., desde Gibara, informó “lluvias intensas, sin electricidad desde las 4 de la tarde y ráfagas de viento”. En Cacocum, Alberto Q. indicó que se registran “rachas fuertes”, mientras en Manatí (Las Tunas), Yoneski T. describió “mucha lluvia y viento fuerte”.

Según los pronósticos, esa área costera del norte tunero será una de las más afectadas cuando el huracán salga al mar durante la mañana, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h.

Daños en Granma y lluvias intensas en Guantánamo

Desde Mabay (Bayamo), Alexander R. reportó “fuertes vientos y sin corriente eléctrica”. En Pilón (Granma), las lectoras Olidia O. y Maypu E. informaron que “los vientos han bajado y la situación mejora”, aunque se reportan techos desprendidos y árboles derribados.

En Guantánamo, Elsis C. aseguró que hay “vientos muy fuertes y lluvia constante”. Aunque el ojo del ciclón no pasó directamente por esa provincia, bandas de lluvia intensa y vientos sostenidos continúan afectando la zona.

Ráfagas aisladas en el centro del país

Más hacia el centro, Joseluis G., desde Nuevitas (Camagüey), indicó que “se sienten los vientos con poca lluvia”. Esa situación se debe al borde occidental del huracán, que deja ráfagas aisladas y chubascos intermitentes en provincias como Camagüey y Ciego de Ávila.

Imágenes de auxilio en redes sociales

En redes sociales, circulan imágenes y videos de personas pidiendo ayuda desde zonas inundadas de Santiago y Holguín. Algunos usuarios denuncian que el agua ha entrado en viviendas y que varias familias se encuentran incomunicadas. Las publicaciones muestran calles convertidas en ríos, viviendas destruidas y vecinos intentando rescatar pertenencias bajo la lluvia.

Situación general hasta el momento

Santiago de Cuba: Derrumbes, árboles caídos, sin electricidad y fuertes inundaciones.

Derrumbes, árboles caídos, sin electricidad y fuertes inundaciones. Granma: Daños moderados, mejora gradual de las condiciones.

Daños moderados, mejora gradual de las condiciones. Holguín y Las Tunas: Vientos violentos y lluvias persistentes.

Vientos violentos y lluvias persistentes. Guantánamo: Lluvias intensas, sin daños graves confirmados.

Lluvias intensas, sin daños graves confirmados. Camagüey y Ciego de Ávila: Solo ráfagas aisladas.

El huracán Melissa continúa desplazándose hacia el noreste, y se espera que salga al mar por la costa norte de Holguín en las próximas horas. La Defensa Civil mantiene la fase de alarma ciclónica para todo el oriente cubano y reitera el llamado a permanecer en lugares seguros, alejarse de ríos y zonas costeras, y no salir de las viviendas hasta que pase el peligro.

CiberCuba sigue en directo con la cobertura del paso del huracán Melissa. Si puedes hacerlo de forma segura, envíanos tu testimonio o imágenes desde tu municipio para seguir informando sobre la situación en tiempo real.