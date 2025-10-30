Joven cubano muestra en video cómo quedó Holguín tras el paso del huracán Melissa

Árboles caídos y calles anegadas en varias zonas de Holguín tras el paso del huracán Melissa.

Apenas unas horas después de que el huracán Melissa azotara el oriente cubano, la provincia de Holguín se despertó con un paisaje que revela una silenciosa tensión.

En un video recorrido espontáneo, un joven holguinero armó su cámara y habló directo: “Miren… el río Jigüe, creo… parece que el río creció, pero no se llevó ninguna casa…”.

Con frases populares, típicas del habla cotidiana relata, el joven identificado en TikTok como @elpelvico, lo que encuentra tras la tormenta: árboles arrancados, calles parcialmente intransitables y mojadas, la sensación de que “todo está bien, pero…”

“Por aquí se cayeron algunas matas, pero no veo ninguna casa rota ni tumbada”, dice mientras muestra imágenes del bulevar de Holguín, el parque San José y la calle Guarro, donde la corriente del río arrastró tierra y ramas.

El joven también se refiere a la situación eléctrica en la provincia:

“Ojalá que no se me joda nada, porque la electricidad cobran caro, ¿eh? No hay corriente en Holguín completo, como pueden ver.”

Los vídeos no son una pieza oficial, no es un comunicado del gobierno, sino un testimonio de pueblo, de barrio: “Estoy haciendo todo lo posible por ayudar, caballero. Les subiré los videos desde la torre donde me voy a trepar”, dice pese a las limitaciones de comunicación.

Para los cubanos dentro y fuera de la isla, este testimonio cobra un valor especial, puesto que transmite el pulso verdadero de una ciudad tras una tormenta, no solo derrumbes o desolación, sino la fragilidad latente de los servicios básicos, la rutina que se resiente, la solidaridad que aflora.

En las imágenes del @elpelvico se observan árboles arrancados frente al parque infantil El Dragón Rojo, una pared colapsada cerca del hotel Saratoga, y un cristal roto en la tienda de Hanoi.

El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada del 29 de octubre de 2025, afectando con fuertes lluvias y ráfagas de viento a las provincias de Holguín, Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba.

En Holguín, las autoridades habían decretado la fase de alarma ciclónica, desplegando brigadas de limpieza de ríos y poda preventiva de árboles, según medios locales.

Durante el paso del huracán, todo el territorio oriental quedó sin electricidad, y las comunicaciones fueron intermitentes. En redes sociales, usuarios de Holguín compartieron imágenes de calles anegadas, techos dañados y árboles sobre la vía pública.