Nuevas imágenes del rescate a varias familias en Cacocum, Holguín

Nuevas imágenes divulgadas por el Canal Caribe muestran la magnitud del rescate realizado en el municipio de Cacocum, Holguín, donde decenas de personas quedaron atrapadas por la crecida de los ríos tras el paso del huracán Melisa, que ha provocado severas inundaciones en el oriente cubano.

El reportaje televisivo recoge escenas de gran dramatismo con rescatistas avanzando entre la lluvia, vehículos anfibios cortando la oscuridad con sus luces y familias enteras que esperaban, empapadas, ser puestas a salvo.

En medio del fango y las corrientes, se escuchan motores, gritos de coordinación y el esfuerzo visible de quienes trataban de no perder el equilibrio mientras trasladaban a niños y ancianos.

Según el informe transmitido por el canal estatal, la operación, dirigida por fuerzas del Consejo de Defensa Provincial con apoyo del Ejército Oriental y el Ministerio del Interior, se extendió durante más de cinco horas, debido a la complejidad del terreno y la fuerza del agua.

El transporte anfibio recorrió unos ocho kilómetros entre la cabecera municipal y el poblado de Santa María, donde fueron rescatadas más de 38 personas, incluidas mujeres, menores de edad y adultos mayores con problemas de salud.

Las imágenes, tomadas de noche, reflejan tanto el peligro de la misión como la precariedad de las condiciones que enfrentan las comunidades rurales afectadas. Casas rodeadas por el agua, árboles caídos y caminos convertidos en ríos evidencian el impacto de las lluvias torrenciales.

En el reporte también se menciona que escenas similares se repitieron en otros municipios holguineros, como Urbano Noris y Antilla, donde las maniobras de salvamento continúan. En todos los casos, las comunidades permanecen parcialmente incomunicadas y muchas familias han perdido lo poco que tenían.

Mientras los medios oficiales insisten en mostrar la eficiencia de las operaciones de rescate, las imágenes hablan por sí solas, reflejando el miedo, la incertidumbre y la resistencia de los habitantes del oriente cubano ante una nueva emergencia que agrava la ya frágil situación de la región.

El huracán Melisa ha dejado un saldo de viviendas destruidas, caminos anegados y localidades aisladas en varias provincias del este del país.