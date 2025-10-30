Díaz-Canel visita centro de evacuación en Holguín y se jacta de la "buena alimentación"

Vídeos relacionados:

Tras el paso devastador del huracán Melissa por el oriente cubano, Miguel Díaz-Canel viajó a la provincia de Holguín para comprobar los daños y "estimular la recuperación", según informó la Presidencia de Cuba en X.

El mandatario visitó el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Martí, convertido en centro de evacuación para más de 300 personas de los municipios de Cacocún y Urbano Noris.

Allí -según la nota oficial- se interesó por la atención brindada a los damnificados y fue informado de que estos reciben "buena alimentación, atención de salud y psicológica".

El mensaje institucional añadió que "las familias dijeron sentirse protegidas" y que Díaz-Canel insistió en que "no podían volver a sus comunidades hasta que no hubiera peligro".

Como es habitual en este tipo de recorridos, el gobernante aseguró llevarse una "buena impresión" del trabajo en Holguín y trasladó un saludo de Raúl Castro, "al tanto de toda la situación".

Sin embargo, la escena cuidadosamente descrita por la Presidencia contrasta con la realidad de miles de cubanos que no han recibido asistencia estatal ni recursos básicos tras el huracán.

En medio de la crisis que sacude al país, la afirmación oficial sobre la "buena alimentación" de los evacuados suena, para muchos, más a propaganda que a alivio.

Triunfalismo oficial en medio del desastre

El gobierno ha vuelto a presentarse como modelo de "organización y previsión", aunque las propias cifras oficiales revelan lo contrario.

Según el diario Granma, más del 95 % de los evacuados durante el huracán Melissa se refugiaron en casas de familiares o vecinos, no en instalaciones estatales.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, reconoció en televisión la "solidaridad" del pueblo durante la emergencia, pero ese mismo dato deja en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar refugio institucional.

En la práctica, la protección ante los desastres depende de la ayuda entre cubanos, no de un sistema estatal sólido ni de una logística gubernamental eficiente.

Pese a la devastación, el discurso oficial mantiene su tono triunfalista.

Desde los medios controlados por el Partido Comunista se insiste en la "unidad" y la "disciplina" del pueblo, mientras se ocultan los testimonios de comunidades enteras sin electricidad, sin agua potable y con infraestructuras colapsadas.

Una crisis que se repite

Cada nuevo huracán expone las mismas grietas estructurales: refugios insuficientes y mal equipados, cocinas improvisadas, escasez de alimentos y falta de atención médica adecuada.

En muchos casos, las familias permanecen en centros de evacuación durante semanas sin apoyo material suficiente, mientras las autoridades celebran la "efectividad" del sistema de defensa civil.

En Holguín y otras provincias del oriente, el huracán Melissa dejó tras de sí pueblos incomunicados, caminos destruidos y miles de hogares inhabitables.

Sin embargo, la dirigencia prefiere resaltar que "todo está bajo control", que "nadie quedó desamparado" y que los evacuados "están bien atendidos".

Ese discurso, repetido cada vez que pasa un ciclón, intenta sostener una imagen de eficiencia que se desmorona ante la evidencia: la población cubana enfrenta los desastres naturales con el mismo abandono con que sobrevive la cotidianidad, sin medios, sin recursos y sin respuestas reales del Estado.