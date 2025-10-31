Cubanos se organizan por su cuenta para enviar ayuda al oriente tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

Mientras las autoridades continúan evaluando los daños causados por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, iniciativas ciudadanas y comunitarias se han adelantado al Estado para organizar campañas de ayuda a los damnificados.

Yankiel Fernández, líder de la iniciativa solidaria Ministerio Aliento de Vida, lanzó una convocatoria solidaria desde La Habana antes de la llegada del huracán.

Captura Facebook / Yankiel Fernandez

“Aún tenemos tiempo, y ese tiempo vale vidas, hogares y esperanza”, escribió en redes sociales, exhortando a movilizarse con donaciones antes del impacto del ciclón.

“Este es el momento de prevenir juntos, de organizar la ayuda antes del golpe, de demostrar que la solidaridad puede adelantarse a la tragedia”, expresó Fernández, quien habilitó un punto de acopio en el municipio Cerro, en la sede del ministerio, para recibir alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de aseo, ropa, calzado, medicamentos y útiles para niños.

Este jueves, tras el paso de Melissa, el líder confirmó que lo recolectado será entregado directamente en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, dos de las zonas más afectadas por las lluvias y los vientos.

Captura Facebook / Yankiel Fernandez

“Que el mundo vea, una vez más, que Cuba se levanta unida, solidaria y viva, no solo después del desastre, sino antes de que ocurra”, afirmó.

A la iniciativa de Aliento de Vida se sumó también el Proyecto Palomas. Uno de sus integrantes, Sergio E. Cabrera, anunció que la sede de la organización se mantendrá abierta en La Habana para recibir donativos.

Captura Facebook / Sergio E. Cabrera

“Las puertas del Proyecto Palomas estarán abiertas de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. para quien desee colaborar con las personas damnificadas”, publicó en su perfil de Facebook.

Cabrera precisó que no se establecerán límites de tiempo ni restricciones sobre el tipo de ayuda, porque “en este instante todo puede servir a quienes lo han perdido todo o casi todo”.

La sede del proyecto, ubicada en Almendares entre Desagüe y Benjumeda, cerca de la Terminal de Ómnibus Nacionales, se ha convertido en otro punto de recolección dentro de la capital.

Ambas iniciativas reflejan un movimiento creciente de solidaridad ciudadana que contrasta con la lentitud de las estructuras oficiales de emergencia.

En redes sociales, numerosos usuarios elogiaron la organización espontánea de iglesias, grupos cívicos y vecinos que, sin apoyo estatal, están reuniendo recursos para enviar al oriente del país.

Los organizadores de las campañas solidarias aseguran que seguirán recibiendo donaciones en los próximos días y piden que “la prevención y la empatía sean también actos de resistencia y esperanza”.

En respuesta al impacto del huracán Melissa en el oriente cubano, varios sectores de la sociedad civil se han movilizado de forma independiente para brindar asistencia a los damnificados.

Desde la Isla de la Juventud, un emprendedor local hizo un llamado a la solidaridad, habilitando su vivienda como centro de acopio para alimentos, medicinas, productos de higiene y ropa. Esta acción refleja una creciente conciencia comunitaria ante la inacción de las autoridades.

Por su parte, diversos cubanos en la isla organizaron una campaña solidaria que busca llevar ayuda directa a las zonas más golpeadas. La iniciativa se ha articulado en redes sociales, donde los organizadores han difundido listas de necesidades y coordinado puntos de entrega, demostrando una alta capacidad de autogestión comunitaria.

La respuesta también ha llegado desde el exterior. En Miami, cubanos radicados en el exilio se sumaron a la ola de apoyo, organizando campañas de recaudación de fondos y recogida de insumos para enviar a la isla.

Esta colaboración transnacional ha reforzado los lazos entre la diáspora y los residentes en Cuba, en un gesto que trasciende las diferencias políticas.

La comunidad artística también ha hecho lo suyo. El cantante urbano conocido por el tema “Mamá estoy brillando” anunció una donación a favor de los damnificados, uniéndose a otros creadores que han aprovechado su visibilidad para promover la ayuda y generar conciencia sobre la magnitud del desastre.