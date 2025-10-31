Evacúan de urgencia un pueblo de Granma por la crecida del Río Cauto

Vídeos relacionados:

Más de mil pobladores de Guamo, en la provincia de Granma, fueron evacuados de manera urgente durante la madrugada de este viernes hacia el municipio de Jobabo, en Las Tunas, debido al riesgo inminente de inundaciones por la crecida del Río Cauto, tras las intensas lluvias asociadas al paso del huracán Melissa, que azotó a Cuba el 28 de octubre.

"La evacuación se realiza de manera urgente y se coordina el traslado de las familias hacia el Politécnico "Manifiesto de Montecristi", donde se garantizan las condiciones logísticas necesarias para su albergue. Se espera que continúe llegando más personas a lo largo del día, entre 5000 a 7000 evacuados", informó CNC TV Granma en Facebook.

Yaidel Miguel Rodríguez Castro, detalló que alrededor de 1,300 personas fueron trasladadas inicialmente en tren hasta el centro de evacuación del IPA Manifiesto de Montecristi, en Jobabo, donde reciben atención y alojamiento.

Las autoridades locales coordinaron el traslado y las condiciones logísticas necesarias para los evacuados. Reiteró que se espera la llegada de más pobladores desde Guamo en las próximas horas.

La evacuación fue “de imprevisto”, realizada de madrugada y bajo un aviso urgente cuando la crecida del río comenzó a amenazar la presa cercana.

“La respuesta no se hizo esperar. Un despliegue inmediato de vehículos, trabajadores y directivos garantizó la seguridad de las familias”, escribió en su perfil de Facebook. Explicó que ante la emergencia, las autoridades locales tomaron parte del pan destinado a la población del municipio para ofrecer desayuno a los más de mil evacuados.

“La solidaridad se impone”, señaló Rodríguez, asegurando que el suministro a los residentes de Jobabo sería repuesto durante la tarde o la mañana siguiente.

El aumento del nivel del agua mantienen en alerta máxima a varias comunidades cercanas al Cauto.

La usuaria Day Puty Figueredo Pino y vecinos del área de Grito de Yara, también en Granma, reportaron viviendas anegadas y calles completamente cubiertas de agua.

“El agua ya está dentro de las casas… estamos sin comunicación y sin dormir”, denunció una residente en redes sociales.

La situación se agravó por la persistencia de las precipitaciones que comenzaron con el paso del huracán Melissa, cuyas bandas de lluvia provocaron la saturación de los embalses y el desbordamiento de varios ríos en el oriente del país.

Testimonios de familiares desde el poblado de Cauto de Paso alertaron también sobre personas atrapadas en zonas inundadas y dificultades para establecer contacto con los equipos de rescate.

“Están encima de la bodega del poblado, quedaron de ir a buscarlos y hasta ahora no aparece nadie”, escribió una usuaria en un llamado desesperado en Facebook.

Medios locales como La Demajagua confirmaron igualmente la evacuación de cientos de habitantes de Guamo hacia Jobabo, y señalaron que el Consejo de Defensa Municipal trabaja en la recepción de más desplazados, con apoyo de las estructuras territoriales.

Las autoridades no han reportado víctimas hasta el momento, pero la situación en Granma y Las Tunas continúa siendo de emergencia por el alto riesgo de grandes inundaciones en la cuenca del Río Cauto, el más largo de Cuba.