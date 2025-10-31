Decretan fase de alarma para Río Cauto y Cauto Cristo por inundaciones

Vídeos relacionados:

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informó este viernes que los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en la provincia de Granma, permanecerán en fase de alarma ciclónica debido a la compleja situación hidrológica provocada por las intensas lluvias e inundaciones tras el paso del huracán Melissa.

La medida fue anunciada en la Nota Informativa No. 7 emitida a las 10:00 a.m. por la Presidencia de Cuba, que también estableció la fase recuperativa para las provincias de Santiago de Cuba y Granma, aunque advirtió que en los municipios mencionados la situación continúa siendo “crítica y peligrosa”.

“En el caso de la provincia Granma, mantener en la FASE DE ALARMA CICLÓNICA los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en los cuales permanece una situación hidrológica compleja y continúan las labores de protección de la población”, señala el comunicado oficial.

El municipio de Río Cauto se encuentra entre los más afectados por las fuertes lluvias que dejó el huracán Melissa a su paso por el oriente cubano.

Numerosas zonas urbanas y rurales permanecen bajo el agua, con reportes de viviendas anegadas, cultivos destruidos y vías de acceso interrumpidas.

La situación es crítica al punto que en horas de la madrugada más de mil pobladores de Guamo, en Granma, fueron evacuados de manera urgente hacia el municipio de Jobabo, en Las Tunas, debido al riesgo inminente de inundaciones por la crecida del Río Cauto.

Publicación en Facebook

“Los niveles del río Cauto han continuado aumentando debido al desbordamiento de sus afluentes y al colapso del drenaje en varias zonas bajas del territorio”, explicó una fuente de la Defensa Civil provincial.

“Se mantiene la evacuación preventiva de familias en riesgo, especialmente en áreas próximas al embalse Paso Malo y en los edificios multifamiliares del casco urbano.”

En tanto, en el municipio de Cauto Cristo, las autoridades reportan comunidades completamente aisladas y daños considerables en carreteras, puentes y sistemas eléctricos. Equipos de rescate trabajan con embarcaciones y maquinaria pesada para trasladar alimentos, agua potable y medicinas a las zonas más afectadas.

La Defensa Civil informó que las provincias de Santiago de Cuba y Granma han comenzado oficialmente la etapa de recuperación, luego de que el huracán Melissa abandonara territorio cubano tras causar severas inundaciones, derrumbes y pérdidas agrícolas.

En esta fase, los Consejos de Defensa Territoriales se concentran en la rehabilitación de servicios básicos, la limpieza de escombros, la reparación de viviendas y la evaluación de daños a la infraestructura vial y energética.

Sin embargo, los municipios ribereños al río Cauto seguirán bajo estricta vigilancia debido al alto nivel del cauce y la persistencia de lluvias en la zona oriental.

La provincia de Granma ha sido una de las más golpeadas por el huracán Melissa. Imágenes compartidas en redes sociales por residentes, como Melissa Poello, muestran edificios de viviendas parcialmente sumergidos y calles convertidas en auténticos ríos. “El agua sigue subiendo, las casas están inundadas hasta el techo”, escribió la usuaria en Facebook.

La Defensa Civil reconoció la labor de los órganos de dirección locales, los medios de comunicación y la población, “por la disciplina y solidaridad mostrada durante los preparativos y la respuesta al evento meteorológico”.

El huracán Melissa, que impactó Cuba como un ciclón de categoría 3, ha dejado una profunda huella en el oriente del país, con miles de damnificados, extensas zonas agrícolas bajo el agua y severas afectaciones en infraestructuras clave.

Las autoridades han advertido que el proceso de recuperación será largo y dependerá de la estabilización del clima en los próximos días.