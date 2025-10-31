"Ni leche ni colchones": Indignación por el trato a los evacuados de Río Cauto

Vídeos relacionados:

Un cubano denunció en Internet la situación que existe en la escuela Orlando Lara, habilitada como centro de evacuación para alojar a los damnificados por el huracán Melissa.

José Alberto Pérez López publicó en Facebook un desgarrador relato, donde describe las condiciones en las que se encuentran niños y sus familias com "alarmantes y profundamente indignas".

Según dijo, menores y adultos permanecen en el suelo sin colchones, sin sábanas y expuestos a la humedad y al frío.

"La alimentación es prácticamente inexistente: no hay comida suficiente, ni agua potable garantizada. Tampoco se cuenta con atención médica estable ni recursos básicos para la higiene", detalló.

"Cada hora cuenta. Cada niño importa", escribió Pérez López, tras exigir a las autoridades la entrega urgente de colchones, alimentos, agua y medicinas.

El mensaje se suma a otra publicación en la que criticó la falta de voluntad institucional y sensibilidad humana frente a los más vulnerables, particularmente los niños.

"¿Cómo es posible que en medio de la tragedia, cuando más se necesita humanidad, los niños sean recibidos en escuelas sin siquiera un vaso de leche que calme su hambre, sin un colchón que les proteja del frío suelo donde deben dormir?", cuestionó.

"¿Dónde quedó la compasión? ¿Dónde está el respeto por la infancia, por la dignidad humana? No estamos hablando de lujos, estamos hablando de lo mínimo: alimento, abrigo, descanso. Y ni eso se les ofrece", agregó.

Discurso oficial versus realidad

Mientras la población enfrenta estas carencias, el régimen insiste en un discurso triunfalista.

Tras el huracán Melissa, Miguel Díaz-Canel visitó albergues en Holguín, asegurando que los evacuados recibían "buena alimentación, atención de salud y psicológica" y que las familias se sentían protegidas.

El contraste con la realidad en Río Cauto y otros municipios del oriente cubano es evidente: los albergues estatales no siempre cuentan con colchones, comida ni atención médica suficiente, y miles de familias permanecen sin recursos básicos para protegerse de la tormenta y sus consecuencias.

Dependencia de la ayuda entre vecinos

Los propios informes oficiales reconocen que más del 95 % de los evacuados durante Melissa fueron acogidos en casas de familiares o vecinos, no en instalaciones estatales.

Roberto Morales Ojeda, del Comité Central del Partido Comunista, alabó la "solidaridad" del pueblo en televisión, pero ese mismo dato deja en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar refugio institucional.

Mientras el discurso oficial enfatiza la "disciplina" y la "previsión" del sistema, en la práctica, la protección ante los desastres depende de la ayuda entre cubanos, no de un sistema estatal sólido ni de una logística gubernamental eficiente.

Una crisis que se repite

Cada huracán revela las mismas grietas: refugios insuficientes y mal equipados, escasez de alimentos, falta de agua potable y ausencia de atención médica adecuada.

Miles de familias permanecen días o semanas en centros de evacuación sin apoyo real, mientras la dirigencia insiste en que "todo está bajo control".

En Río Cauto y otras localidades del oriente, Melissa dejó caminos destruidos, pueblos incomunicados y hogares inhabitables.

Sin embargo, el régimen sigue presentando la atención de los evacuados como un éxito, desconectado de la realidad que viven niños y familias, que enfrentan el desastre con abandono y sin respuesta efectiva del Estado.